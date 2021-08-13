Їхали на відпочинок сім'єю, але потрапили у ДТП: подробиці трагедії на Луганщині

Моторошна аварія, що сталася на Луганщині 10 серпня, залишила двох дітей без матері. Старший син та батько отримали чисельні травми. Деталі жахливої ДТП – читайте далі.

Сім'я, яка потрапила в страшну ДТП, якраз їхала на відпочинок. Сталося це на трасі Сватове – Чугуїв.

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Як сталася аварія

Приблизно о 9:00, 10 серпня, на в'їзді в місто Сватове на дорозі лоб у лоб зіткнулися ВАЗ 2105 і Skoda Kodiaq. Від удару Skoda вилетіла в кювет, а у ВАЗа відірвало пасажирські двері, сам автомобіль перетворився на купу металу. Саме у ВАЗі їхала сім'я:

28-річна Алла Рева,

її 9-річний старший син Денис,

30-річний цивільний чоловік – Дмитро Куліш, він був за кермом.

На превеликий жаль, молода мати від отриманих травм загинула на місці. Натомість її чоловік і син потрапили до лікарні. Відомо, що Денис отримав серйозні травми.

Дениска отримав сильні травми, йому вже провели операцію, і 11 серпня відправили в обласну лікарню. А у Дмитра роздроблені кістки тазу, йому зашивали голову. Йому ще належить довге лікування й реабілітація,

– розповіла одна зі знайомих сім'ї.

Що відомо про загиблу

Того дня родина вирушила відпочити – вівторок вони всі разом збиралися провести на риболовлі. Не було з ними тільки 3-річної доньки Софійки – дівчинка була в садку.

Алла була родом з Ульяновського району, вчилася в Києві, де і познайомилася зі своїм першим чоловіком. Вона переїхала до нього у Сватове, звідки чоловік був родом. Народила двох дітей – Дениса та Соню. Але потім подружжя розлучилося. Жінка залишилася у Сватовому, де познайомилася з Дмитром, вони жили в цивільному шлюбі.

Аллочка працювала помічницею вихователя в дитячому саду. Дуже привітна, завжди посміхалася. Прекрасна господиня, у своїх дітях вона душі не чула. Це дуже велика трагедія для всіх рідних,

– сказала знайома родини.

Молода мама захоплювалася плетінням із бісеру. Власними руками робила сережки й каблучки з бісеру, навіть займалася їх продажем. Писала про себе також Алла, що любить спорт і танці.

Додамо, що поліція відкрила провадження за статтею 286 про порушення правил дорожнього руху. У пресслужбі поліції Луганській області повідомили, що триває слідство, проводяться експертизи. І тільки після цього можна буде говорити про причини аварії.