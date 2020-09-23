У своєму виступі на сесії ювілейної Генеральної Асамблеї ООН російський президент Володимир Путін говорив про минуле – воно, здається, замінює для Путіна і сьогодення, і майбутнє. Далі – мовою оригіналу.

Жизнь в прошлом и надежда на будущее

Путин также напоминал о победе во Второй мировой войне. Предлагал пяти постоянным членам Совета Безопасности ООН собраться, чтобы определить, каким будет мир. Обвинял привычных врагов в искажении истории Второй мировой, – пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

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По моему мнению, ничего нового. Но это "ничего нового" – тоже иллюстрация жизни в прошлом. Путин, похоже, не хочет замечать своего собственного настоящего.

Он говорит об эффективности ООН и об обязательности решений ООН. Но разве для самой России закон писан? Разве когда Генеральная Ассамблея ООН принимала решения о незаконности включения Крыма в состав Российской Федерации, в Кремле кто-то обращал внимание на эти решения? Почему же тогда Россия требует от других того, что нарушает сама?

У Путина амнезия?

Путин хочет, чтобы постоянные члены Совета Безопасности ООН поговорили о будущем мира – очевидно, потому, что от участия в Группе семи его отстранили и он может теперь рассчитывать только на Совбез. Но ведь когда создавали ООН и решали, что у стран-победительниц во Второй мировой войне будет право вето, одновременно подразумевалось, что эти страны не будут выступать в роли агрессоров по отношению к другим государствам.

Об агрессивных действиях Советского Союза я не буду в очередной раз напоминать, но, по крайней мере, после Второй мировой войны СССР уже не включал территории других стран в свой состав – Латвия, Литва и Эстония были оккупированы в 1940 году, Тува аннексирована в 1944 году. Прочие территориальные приобретения произошли уже по итогам Второй мировой войны с согласия стран-союзников.

Зато путинская Россия этот установленный после Второй мировой войны порядок подорвала аннексией Крыма. Но Владимир Путин в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи об этом не вспоминает. Вспоминает выступавший до него президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский президент не может позволить себе роскошь жить в прошлом – потому что возглавляет страну с отторгнутыми территориями, которая только в будущем видит решение проблем, созданных оккупацией и войной. А российскому президенту, видимо, уютно в прошлом – там, где он победитель, а не агрессор, и там, где он участник дискуссий о судьбах мира, а не изгой. И это российское стремление жить в прошлом и украинская надежда на будущее – главное, что разделяет две страны, то, что предопределило российскую агрессию и аннексию Крыма.