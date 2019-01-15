Що буде з лаврами після господарювання УПЦ МП: відповідь депутата

Чинний уряд як і попередній ігнорують чисельні порушення пам'ятко-охоронного режиму щодо лавр та інших об'єктів історичної спадщини в Україні. Влада закрила очі на те, що священики УПЦ МП просто руйнували українську історико-культурну спадщину.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів народний депутат Ігор Луценко.

Читайте також: Аби Почаївська лавра належала УПЦ МП, один з ченців, ймовірно, хотів підкупити депутата Почаєва

"Щодо збереження Києво-Печерської та Почаївської лавр я маю певний оптимізм. Дослідження нинішнього стану рухомих і не рухомих об'єктів культурної спадщини, які були передані УПЦ МП, лише починається", – пояснив Луценко.

За його словами, важко сказати, скільки ми можемо втратити цінних речей після господарювання УПЦ МП.

Якщо говорити про рухомі об'єкти, то там у різних категоріях ситуація буде різною. Бо, до прикладу, значна частина мощів вже пошкоджена. Тому не відомо, який відсоток буде втрачено,

– пояснив депутат.

Він сказав, що на території комплексу Києво-Печерської лаври за часів незалежності з'явилися 20 тисяч квадратних метрів нерухомості. Це незаконні добудови, надбудови, навіть окремі корпуси.

"Перед державою стоїть величезний обсяг завдань. Треба провести оцінку тої шкоди, яка була завдана. Виставити претензії у вигляді позовів до тих, хто був відповідальними власниками на той час. На жаль, цей процес навіть зараз не починався", – додав нардеп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що споруди Почаївської лаври передали в користування УПЦ МП до 2052 року. Так, замість державного заповідника в користуванні РПЦ опинились 2 великі собори, монастирські келії, дзвіниця, архієрейський будинок – загалом 6 споруд лаври загальною площею понад 7 тисяч квадратних метрів.



Прокуратура Тернопільщини взялася за розслідування передачі права користування комплексом Почаївської лаври УПЦ МП.



Юристи УПЦ МП заявили, що рішення Мін’юсту скасувати реєстрацію комплексу споруд Почаївської лаври за цим монастирем не позбавляє лавру права ними користуватися. Тож УПЦ МП не піде з Почаївської лаври.