Що будуть показувати жителям окупованого Донбасу на новому українському каналі

Український інформаційно-розважальний телеканал, який мають невдовзі запустити на тимчасово окупованих територіях, зможе конкурувати із російськими.

Наразі триває робота над запуском, про це розповів міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський в інтерв’ю "Українській правді".

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Бородянський наголосив, що донесення інформації до людей на окупованих територіях є важливим для їхньої інтеграції. Робота над запуском інформаційно-розважального каналу триває.

Ми будемо показувати найкращі продукти українські, і контент, який буде готуватися спеціально для цього каналу,

– розповів міністр.

Він висловив впевненість, що жителі на окупованих територіях будуть дивитися цей канал і він зможе конкурувати із російськими.

"По-перше, на російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один. Тобто ми акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівні конкурувати з російськими. Подивимося", – додав він.

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