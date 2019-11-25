Що будуть показувати жителям окупованого Донбасу на новому українському каналі
Український інформаційно-розважальний телеканал, який мають невдовзі запустити на тимчасово окупованих територіях, зможе конкурувати із російськими.
Наразі триває робота над запуском, про це розповів міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський в інтерв’ю "Українській правді".
Це цікаво: Змінити таблички – не головне завдання, – Бородянський про декомунізацію
Бородянський наголосив, що донесення інформації до людей на окупованих територіях є важливим для їхньої інтеграції. Робота над запуском інформаційно-розважального каналу триває.
Ми будемо показувати найкращі продукти українські, і контент, який буде готуватися спеціально для цього каналу,
– розповів міністр.
Він висловив впевненість, що жителі на окупованих територіях будуть дивитися цей канал і він зможе конкурувати із російськими.
"По-перше, на російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один. Тобто ми акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівні конкурувати з російськими. Подивимося", – додав він.
Як на Донбасі планують ввести українське телемовлення
- Бородянський анонсував, що українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій Донбасу протягом 3 місяців. Міністр казав, що для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV;
- У держбюджет на UATV наразі закладено приблизно 440 мільйонів гривень;
- Він об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним;
- Заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявляв, що аби реінтегрувати окуповані території Донбасу, його відомство займеться і культурним відновленням, і практичною допомогою жителям регіону, а також створять Національну платформу примирення і єдності.