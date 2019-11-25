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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Що будуть показувати жителям окупованого Донбасу на новому українському каналі

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      Бородянський впевнений, що український телеканал на Донбасі конкуруватиме із російськими / Українська правда

      Український інформаційно-розважальний телеканал, який мають невдовзі запустити на тимчасово окупованих територіях, зможе конкурувати із російськими.

      Наразі триває робота над запуском, про це розповів міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський в інтерв’ю "Українській правді".

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      Бородянський наголосив, що донесення інформації до людей на окупованих територіях є важливим для їхньої інтеграції. Робота над запуском інформаційно-розважального каналу триває.

      Ми будемо показувати найкращі продукти українські, і контент, який буде готуватися спеціально для цього каналу,
      – розповів міністр.

      Він висловив впевненість, що жителі на окупованих територіях будуть дивитися цей канал і він зможе конкурувати із російськими.

      "По-перше, на російському телебаченні багато телеканалів, а ми робимо один. Тобто ми акумулюємо український ресурс для цього каналу. І ми будемо на рівні конкурувати з російськими. Подивимося", – додав він.

      Як на Донбасі планують ввести українське телемовлення

      • Бородянський анонсував, що українське телемовлення планують запустити на 80% окупованих територій Донбасу протягом 3 місяців. Міністр казав, що для цього створять спеціальний інформаційно-розважальний державний телеканал на базі іномовлення UATV;
      • У держбюджет на UATV наразі закладено приблизно 440 мільйонів гривень;
      • Він об’єднуватиме найкращі українські розважальні програми та інформаційне державне мовлення. Продукт телеканалу, швидше за все, буде двомовним;
      • Заступник секретаря РНБО Сергій Сивохо заявляв, що аби реінтегрувати окуповані території Донбасу, його відомство займеться і культурним відновленням, і практичною допомогою жителям регіону, а також створять Національну платформу примирення і єдності.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Медіа Війна на Донбасі ЗМІ Володимир Бородянський Міністерство культури, молоді та спорту
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