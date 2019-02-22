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      Що чекає на нерозмитнені "євробляхи": відповідь Міністерства фінансів

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      22 лютого спливає пільговий період легалізації "євроблях". На митницях ажіотаж, адже багато водіїв хочуть встигнути на знижку 50%. Однак ще до кінця травня 2019 року розмитнити машину на іноземній реєстрації можна буде без покарання.

      На розмитнення євроблях наприкінці листопада 2018 року митниця виділила півроку. Аби легалізувати своє авто, треба зробити чотири платежі: мито, ПДВ, штраф та акцизний збір. Останній якраз і був зі знижкою перші три місяці. Скористалися спецпропозицією понад 200 тисяч українців. Заплатили за це майже 13 мільярдів гривень.

      Закон про розмитнення "євроблях": скільки автомобілів оформили та куди витратять гроші – читайте у матеріалі 24 каналу

      Ті, хто легалізуватимуть євробляхи з 23 лютого до 23 травня – знижок вже не матимуть. Але принаймні не платитимуть штраф.

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео​

      Що чекає на нерозмитнені авто? "Хто не скористається цим правом, то будуть дві опції. Перша – це вивезення автомобілів за межі території України. Друга варіант – це фактично продаж цих автомобілів на запчастини", – пояснив заступник міністра фінансів України Сергій Верланов. 

      Як каратимуть водіїв за нерозмитнені "євробляхи"? З кінця травня поліція зупинятиме авто на єврономерах. Аби перевірити, чи не порушує водій митний режим, чи не передав машину іншій людині та чи не пригнав її для продажу. 

      Якщо це вперше, то поліцейським на місці буде винесено постанову у сумі 8,5 тисяч гривень. Якщо це вдруге, то буде протокол і передасться справа до суду, а відповідальність передбачається вже у сумі 17 тисяч гривень", – пояснив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

      Хто своєчасно не розмитнив "євробляху", будуть платити штраф 170 тисяч гривень.

      єврономера

      Розмитнення "євроблях" за новим законом: як рахувати акцизний податок

      До слова, коли тільки ухвалили закон, то частина українців почала залишати автівки за кордоном або здавати "бляхи" на утилізацію. Проте, аби зробити це в Польщі та отримати хоч якісь гроші, потрібно мати всі необхідні документи. А купляти "вбиті" українськими дорогами машини – поляки не дуже хочуть.

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Транспорт Законодавство Штрафи Мито Міністерство фінансів України Авто на єврономерах
      Джерело: 24 канал
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