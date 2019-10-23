11:13
23 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії
      Вєсті Кремля
      22:03, 22 жовтня
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, 22 жовтня
      Чому Шулявський міст ніяк не можуть добудувати та куди поділися мільйони: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Під обкладинкою
      ВИБУХ НА ПУШКІНСЬКІЙ В КИЄВІ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Під обкладинкою

      Що читають відомі українці

      235
      Що почитати: відомі люди поділились цікавою літературою
      Що почитати: відомі люди поділились цікавою літературою / "Фабула"

      Зараз українська мова квітне на сторінках багатьох книжок вітчизняних видавництв: в класиці, в сучасній літературі, в українських і перекладних творах. Українські лідери думок не можуть нарадуватися такій ситуації і часто публікують рекомендації до читання. Тож далі добірка книжок, які радять успішні українці у 2019 році.

      Тоні Моррісон "Кохана"

      тоні моррісон

      Важкий, проте дуже захопливий роман, заснований на реальній історії. Дії відбувалися наприкінці Громадянської війни, у часи рабовласництва. У центрі подій темношкіра рабиня, яка втекла від господарів. Проте тодішні закони були проти неї та її дітей.

      Захоплююче: Три книги про космос і тих, хто його підкорює сьогодні

      Цей роман увійшов до списку 100 найкращих книжок усіх часів за версією Норвезького книжкового клубу, отримав Національну та Пулітцерівську премій.

      Володимир В'ятрович
      Володимир Вятрович  український науковець-історик, публіцист, дослідник історії визвольного руху, громадський діяч, екс-голова Українського інституту національної пам'яті

      Володимир про роман "Кохана":

      "Важко відірватися" – звична реакція читача на цікаву чи веселу книгу, із карколомним, захоплюючим сюжетом.

      Ця зовсім інша. Читати важко, але не через стиль авторки (він неймовірний), а через описане нею. Іноді навіть боляче. І тим неменше від тексту важко відірватися.

      Неймовірно сильна книга, авторку якої відзначили і Пулітцером, і Нобелем. Рекомендую. Знайдіть в собі силу прочитати і не пошкодуєте – станете сильнішими.
      Дякую "Фабула" за видання нової класики літератури українською."

      Ієн Мортімер "Століття змін"

      Структуровані історичні факти, які дають привід замислитися. Автор наглядно зображує, у які століття і чому відбувалося найбільше змін, як це вплинуло на хід історії. Більш того, читаючи цю книжку, можна помітити циклічність подій. Дійсно є над чим подумати.

      Положинський
      Лідер гурту "Тартак", співак, шоумен, радіоведучий Сашко Положинський

      Сашко Положинський про "Століття змін":

      "Легко і цікаво написана, а також дуже інформативна. Містить багато цікавої інформації. Мені дуже подобається, що ця інформація подається частково в контексті тих цивілізаційних змін, які відчуваються ще й зараз на нашій планеті і в нашому суспільстві також. Тому я би радив цю книжку теж".

      луценко
      Український політик і державний діяч, колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко

      Справжній книжковий фанат Юрій Луценко добре знається на літературі. За його спиною не одна сотня прочитаних книжок і власні мемуари. Як і Сашко Положинський, Юрій не залишився байдужим до науково-популярної книжки "Століття змін".

      "Дуже рекомендую. Факти, цифри, таблиці, прості розрахунки дають нове бачення історії".

      Цікавл: Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?

      Гаррі Паркер "Анатомія солдата"

      анатомія солдата

      Дебютний роман, який полонив усю Англію. Автор – учасник війн в Афганістані та Іраку, втратив обидві ноги під час бойових дій. Актуально, зворушливо, боляче, сильно.

      дмитро ярош
      Дмитро Ярош – український громадсько-політичний діяч, колишній лідер організації "Правий сектор", народний депутат України VIII скликання, радник Начальника Генерального штабу України.

      Дмитро Ярош про книжку "Анатомія солдата":

      "Книга англійського офіцера Гаррі Паркера вражає... Раджу її прочитати всім, хто був, є і буде на Війні. "Дух животворе, плоть нічтоже".

      Микола Гоголь "Миргород"

      Збірка "Миргород" – про улюблену автору сільську патріархальну ідилію. Про добрих та відкритих людей, їх побут. Про Запорізьку Січ, патріотизм та мужність. Про містику, загадковість та людські страхи. Усі найвідоміші оповідання Миколи Васильовича в одній книзі.

      жадан
      Український поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст, музикант Сергій Жадан

      Сергій Жадан про збірку "Миргород":

      "Гоголь до рук мені теж трапив у ранньому дитинстві, таким чином сформувавши мені оптику та визначивши ставлення до багатьох речей. Саме завдяки Гоголю я досі вірю в русалок. Навіть не намагайтесь переконати мене, що їх не існує."

      Сергій "Колос" Мартинюк "Капітан смуток"

      капітан смуток

      "Капітан смуток" – перша книжка Сергія Мартинюка, лідера гурту "Фіолет". Проте всі, хто її прочитав, в один голос стверджують, що вона незвичайна, захоплива та навіть якась магнетична.

      андрухович
      Український поет, прозаїк, кандидат філологічних наук Юрій Андрухович

      Ось що каже про роман "Капітан смуток" Юрій Андрухович:

      "Ніяк не можу повірити, що фронтмен гурту, музику якого я не витримую довше двох хвилин, і автор цієї прози, від якої часом так важко мені відірватися, – одна й та ж людина. Цей солодкавий і, на жаль, такий типово український "дівчачий рок" в моїй уяві ніяк не хоче корелювати з жорсткістю та мудрістю, справжністю та цинічною ніжністю, а головне – з максималізмом романного письма. Так, нерівного, стрибкоподібного. Так, іноді штучного. Але все ж переважно міцного і зрілого. Тож роздвоєння нехай залишається на моєму сумлінні. Всіх же нас, хто читає книжки, та ще й українською, годиться привітати з новим іменем, новим романом, новим героєм. І страшенно цікаво, як усе складеться далі".

      Український літературний ринок зараз переживає ренесанс після тривалої стагнації. Приємно розуміти, що все більше людей віддають перевагу державній мові та читають відповідні книжки. Нарешті у нас з’явилася можливість активно розвиватися: це стосується і авторів, і видавництв, і читачів. Все більше людей жадають зробити внесок у розвиток української літератури, підтримати її. Що це, як не привід для гордості?

      Автор: Тимур Курганов

      Не пропустіть! Книги 2019 року, які прокачають твій мозок

      blog_ava
      Гороскоп на 23 жовтня для всіх знаків зодіаку
      сьогодні
      9335
      Автор: Під обкладинкою
      Теги: Новини України Публікації Книги Новини культури Сергій Жадан Література
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Що читають відомі українці
      сьогодні , 10:00 Що читають відомі українці
      Під обкладинкою 235
      Не так страшна приватизація, як її малюють, або Інвестиційний бум в Україні відкрито
      сьогодні , 08:40 Не так страшна приватизація, як її малюють, або Інвестиційний бум в Україні відкрито
      Ярослав Гришин 310
      Головні новини 22 жовтня: вибух у Києві, зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"
      сьогодні , 08:00 Головні новини 22 жовтня: вибух у Києві, зміни в субсидіях, детектор брехні для "слуг народу"
      Ірина Кошанська 2383
      Віктор "Сенсей" Дегтярьов загинув від вибуху на Пушкінській у Києві: що про нього відомо
      сьогодні , 05:40 Віктор "Сенсей" Дегтярьов загинув від вибуху на Пушкінській у Києві: що про нього відомо
      Василь Денисюк 14485
      Я образився на Україну, – Милованов пояснив, чому не цікавився долею держави та що змінилося
      сьогодні , 00:57 Я образився на Україну, – Милованов пояснив, чому не цікавився долею держави та що змінилося
      Аліса Юрченко 2328
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук