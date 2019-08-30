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      Що кажуть рідні полонених про їх повернення в Україну

      1994 Читать новость на русском
      Батько Василя Сороки Віктор у аеропорту "Київ"
      Батько Василя Сороки Віктор у аеропорту "Київ" / Фото з Тwitter

      Батьки військовополонених українців, яких Росія незаконно обстріляла і захопила біля Керченської протоки, не мають інформації про їх звільнення та повернення в Україну.

      Віктор Сорока ще вранці 30 серпня приїхав в аеропорт "Київ"(Жуляни). Ймовірно, саме там прибуде літак з українськими полоненими.

      Ми приїхали по виклику батьківського відчуття. Але, на жаль, інформація про те, що хлопці вже в Україні, виявилося фейком. Ніхто нам це не підтвердив. Сподіваємось, що це (повернення полонених в Україну, – 24 канал) буде сьогодні якщо ввечері, або вночі. Ми залишатимемось в Києві, доки не дочекаємося хлопців,
      – наголосив батько моряка.

      Чоловік додав, що ніхто з офіційних джерел наразі не дав рідним полонених жодної інформації. 

      Новина доповнюється...

       

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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