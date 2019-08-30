Що кажуть рідні полонених про їх повернення в Україну

Батьки військовополонених українців, яких Росія незаконно обстріляла і захопила біля Керченської протоки, не мають інформації про їх звільнення та повернення в Україну.

Віктор Сорока ще вранці 30 серпня приїхав в аеропорт "Київ"(Жуляни). Ймовірно, саме там прибуде літак з українськими полоненими.

Ми приїхали по виклику батьківського відчуття. Але, на жаль, інформація про те, що хлопці вже в Україні, виявилося фейком. Ніхто нам це не підтвердив. Сподіваємось, що це (повернення полонених в Україну, – 24 канал) буде сьогодні якщо ввечері, або вночі. Ми залишатимемось в Києві, доки не дочекаємося хлопців,

– наголосив батько моряка.

Чоловік додав, що ніхто з офіційних джерел наразі не дав рідним полонених жодної інформації.

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