Що кажуть рідні полонених про їх повернення в Україну
Батьки військовополонених українців, яких Росія незаконно обстріляла і захопила біля Керченської протоки, не мають інформації про їх звільнення та повернення в Україну.
Віктор Сорока ще вранці 30 серпня приїхав в аеропорт "Київ"(Жуляни). Ймовірно, саме там прибуде літак з українськими полоненими.
Ми приїхали по виклику батьківського відчуття. Але, на жаль, інформація про те, що хлопці вже в Україні, виявилося фейком. Ніхто нам це не підтвердив. Сподіваємось, що це (повернення полонених в Україну, – 24 канал) буде сьогодні якщо ввечері, або вночі. Ми залишатимемось в Києві, доки не дочекаємося хлопців,
– наголосив батько моряка.
Чоловік додав, що ніхто з офіційних джерел наразі не дав рідним полонених жодної інформації.
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