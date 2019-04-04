Що мають зробити українські політики для підвищення своєї популярності?

Наступним кроком еволюції українських політиків, на мою думку, має стати сервіс відеохостингу YouTube. Комунікативний простір відеохостингу YouTube структуровано первинними і вторинними комунікативними процесами.

Первинні процеси – це безпосередній вплив комунікатора на реціпієнта через відеоряд. Вторинні процеси – це коментарі (обговорення) і репости (поширення) інформації, вперше отриманої з первинного процесу. Первинний комунікативний процес має успіх, якщо він потім продовжується у вторинних процесах. YouTube є одночасно первинним і вторинним каналом взаємодії комунікатора на рецепієнта. Вторинний комунікативний процес можна регулювати шляхом написання коментарів для створення позитивного інформаційного шуму.

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Ситуацію на вітчизняному ринку YouTube

Компанія Google Україна заявляє про збільшення часу перегляду контенту в сервісі відеохостингу YouTube в Україні на 70% у 2017 році. Про це повідомив директор з розвитку творців відеоконтенту YouTube в Східній Європі Кирило Літовінскій на конференції YouTube Video People. Він зазначив, що за минулий рік зростання кількості українських YouTube каналів склав 30%, а темпи зростання глядацької активності збільшилися на 60%. При цьому зростання кількості нових відеозаписів в українському сегменті YouTube склав 90%.

Як і середній користувач інтернету, користувач YouTube молодший і активніший глядача ТБ. Стрижнем аудиторії онлайн-відео є молоді люди у віці від 18 до 34 років. В середньому вони витрачають близько 9 години в тиждень на перегляд онлайн-відео, а більше половини цього часу дивляться його через мобільні пристрої.

Відеосервіс в тренді

Якщо говорити про світові тренди, то в Америці вже 4 з 10 людей молодше 30 років планують відмовитися від послуг кабельного ТБ на користь відеосервісів. Цілком ймовірно, що ця тенденція скоро досягне і України.

Отже в чому ж полягає перевага YouTube перед традиційним телевізійним каналом, яке стало поштовхом до переміщення більшої частини аудиторії? YouTube та інші відеосервіси дали людям можливість отримувати необхідну інформацію через будь-які пристрої в будь-який час – а значить, дозволили споживати контент більш свідомо. Єдине, що для цього необхідно – доступ до Інтернету.

Дослідження, проведене компанією KANTAR TNS на замовлення Google, показало, що 66% українців регулярно користуються Інтернетом для особистих цілей. Для порівняння, на глобальному рівні ця цифра становить 82%. Найактивніші користувачі віком 25-34 і 35-44 років (27% і 23% відповідно).

Політики і YouTube

Більш широке використання відеохостингу YouTube є перспективним напрямком роботи для українських політиків. Оскільки ніхто з провідних політиків поки що не навчився розмовляти з поколінням до 30 років однією мовою. А це великий електоральний пласт, який не є політично активними. Також ця досить велика група часто перебуває поза межами впливу офіційних ЗМІ, на який власне і зробила ставку команда Зеленського. І як ви можете бачити за результатами першого туру – успішно.



Канал Володимира Зеленського на YouTube

Візьмемо для прикладу близьку до нас Росію. "Он вам не Димон" – документальний фільм-розслідування Фонду боротьби з корупцією (ФБК), опублікований на порталі YouTube 2 березня 2017 року. На даний момент фільм переглянуло більше 28 мільйонів унікальних користувачів. Фільм спричинив широкий резонанс в російському суспільстві, особливо серед молодого покоління, та значно послабив позиції Д.А. Мєдвєдєва, завдавши йому суттєві репутаційні збитки.

Сам же Олексій Навальний увійшов до списку 25 найвпливовіших людей в інтернеті, складений американським журналом Time. Засновник російського Фонду боротьби з корупцією, за оцінками журналістів, особливо процвітає на своєму YouTube-каналі, в публікаціях якого викриває зловживання владою з боку найвпливовіших політичних діячів в Росії. У тексті, зокрема, йдеться про те, що в країні, де ЗМІ контролюються державою, "активіст російської опозиції використовував YouTube для руйнування інформаційної блокади Кремля. Його канал набрав більше двох мільйонів підписників, а відео, які він публікує, про корупцію влади, надихнули хвилю антиурядових протестів в Росії.



YouTube-канал Олексія Навального

Робимо висновок, що YouTube є перспективною сферою розповсюдження політичної агітації та популяризації партії та її лідера. На прикладі Навального Олексія Анатолійовича ми бачимо, що якісно виготовлений політичний відео продукт здатний підняти потужну інформаційну хвилю та додати автору політичних балів. На нашу думку в найближчій перспективі політики будуть більше робити ставку на засоби масової комунікації. І використовуватимуть інноваційні методи впливу на суспільно-політичну думку для отримання додаткових балів на неосвоєних електоральних полях.

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