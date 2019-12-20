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      Що передбачає закон про особливий статус: пояснення заступника міністра МЗС

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      У Міністерстві закордонних справ пояснили депутатам, як формула Штайнмаєра має запрацювати на практиці і що потрібно їм для цього зробити .

      Сьогодні на годині запитань до уряду перед народними депутатами виступав заступник міністра МЗС Василь Боднар, зокрема його питали про скандальну формулу Штайнмаєра. Про це повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Важливо! Зеленський підписав закон про особливий статус Донбасу

      "Сама формула Штайнмаєра передбачає введення в дію закону про особливий статус після виборів. Це має бути прописано в тексті закону, тобто має бути окремий закон про зміни до чинного закону. Як прописуються формулювання про те, коли починає діяти цей закон після проведення виборів. Зміни – це і є шлях до втілення в українське законодавство. Обговорюватиметься та прийматиметься Верховною Радою", – пояснив заступник міністра МЗС Василь Боднар.

      Василь Боднар
      Василь Боднар

      Зокрема, він одразу себе виправив, що не буде особливого статусу, а передбачена лише децентралізація цих регіонів, а також надання більших прав тим територіям, які мають бути деокуповані.

      Що передбачає формула Штайнмаєра?• Верховна Рада має ухвалити новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.
      • Закон набирає чинності в день голосування на дочасних місцевих виборах на окупованих територіях, а також після публікації звіту ОБСЄ, що вибори пройшли відповідно до їхніх та міжнародних стандартів.

      Про децентралізацію сьогодні мова не йде. Раніше Президент України Володимир Зеленський вніс законопроєкт, який передбачає зміни до Конституції стосовно децентралізації та прописав такий собі завуальований пункт особливого статусу Донбасу. Згідно з ним Верховна Рада матиме право на законодавчому рівні більшістю голосів сесійної зали ухвалювати будь-який правовий особливий статус, будь-яких регіонів.

      Що передбачає закон про особливий статус Донбасу

      Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на 3 роки. Але з 2017 року парламент двічі продовжував дію закону на рік. Термін дії закону мав завершитися 31 грудня 2019 року, проте тепер його дію продовжили на рік – до 2020 року.

      Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.

      про що домовилися на нормандській зустрічі комюніке документ нормандська зустріч
      Домовленості учасників нормандського саміту / Інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Володимир Зеленський Війна на Донбасі МЗС України
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