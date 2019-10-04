"Що поставили, те і п'ємо": Зеленський і Лукашенко цокнулися келихами та розсмішили залу

На одному з заходів Форуму регіонів України та Білорусі білоруський лідер Олександр Лукашенко вирішив випити води. Його підтримав український гарант Володимир Зеленський. Крім того, лідери країн цокнулися, чим спровокували неабиякий сміх у залі.

Відповідне відео наразі набирає популярність у мережі. Як видно на оприлюднених кадрах, Лукашенко попросив у Зеленського налити йому води. У підсумку український гарант налив обом, однак білоруський лідер запропонував цокнутися келихами. Зала після такого кроку Лукашенка почала сміятися та аплодувати.

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Зауважимо, що у цей момент у цей момент спікер перервала свою промову на словах про досягнуті сторонами домовленості.

"І за це ми п'ємо водичку", – зауважив Зеленський.

На це білоруський президент додав: "Що поставили, те і п'ємо".

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Хоча Лукашенко та Зеленський загалом говорили про серйозне, проте без обмовок і жартів не обійшлося. Про усі курйозні моменти – читайте у нашому матеріалі.

Що відомо про Форум регіонів України та Білорусі? Цього року відбувається другий за ліком такий захід. Триватиме він протягом 3 – 4 жовтня в українському Житомирі. Перший Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особами стали президенти країн – Петро Порошенко та Олександр Лукашенко. Також тут беруть участь понад тисяча представників бізнесу та органів влади сусідніх країн.