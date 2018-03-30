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Що робить уряд, аби разом з ревізіями у бізнес не повернулася корупція

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Мораторій на перевірки в Україні діяв 4 роки. Його запровадили, щоб зменшити тиск на бізнес. Адже чиновники часто приходили не перевіряти, а вимагати хабарі. Тепер інспекції планують відновити, заборону уже частково скасували.

На засіданні Кабміну невдовзі після пожежі у російському Кемерові прем'єр-міністр України Володимир Гройсман попередив підприємців, мовляв, не будете дотримуватися правил пожежної безпеки – чекайте покарання. Бо не так давно в Україні теж сталася трагедія. Під час пожежі у дитячому таборі "Вікторія" минулої осені загинуло три дівчинки. Там, як і в Кемерово, відключили сигналізацію.

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"Деякі власники таких закладів в гонитві за збагаченням кожен сантиметр намагаються використовувати. Я зараз всіх попереджаю: зробіть самоперевірки своїх закладів, і зробіть все для того, аби був відповідний рівень безпеки. І сьогодні ми даємо від уряду доручення Міністерству внутрішніх справ, Державній службі з надзвичайних ситуацій спільно з іншими органами влади розпочати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів", – сказав прем'єр.

Минулого року у корпоративних будівлях сталося на 18% більше пожеж, ніж у 2016-ому. А все тому, кажуть надзвичайники, що вже чотири роки діє мораторій на перевірки.

Торговельно-розважальні комплекси, які можна віднести до високого ступеню ризику, перевіряються відповідно до затвердженого план-графіку, який висвітлено на офіційному сайті,
– зазначив заступник начальника управління пожежної безпеки ДСНС Олександр Чекригін.

Відсутність перевірок, як не дивно, непокоїть і представників бізнесу. Кажуть, саме через мораторій в Україні два роки панувала епідемія африканської чуми свиней. Хоч зафіксували тільки близько 100 випадків хвороби, підприємці були змушені знищити більшу частину поголів'я. Від українського м'яса відмовилися країни-сусіди. Лише за один рік це завдало шкоди країні на 5 мільярдів доларів.

У Кабміні виправдовуються: скасовували перевірки, щоб бізнесу працювалося легше. До мораторію 99% інспекцій закінчувалися штрафами. Покарати могли за будь-яку дрібницю, натякаючи підприємцям, що дешевше відкупитися хабарем. Не дивно, що й ревізій у ті роки було дуже багато, наприклад, лише у 2014 році їх нарахували 335 тисяч.

Це був надзвичайний тиск на бізнес. У 2015 році діяв тотальний мораторій. Тоді тільки за рішенням Кабміну проводились перевірки. У результаті, було тільки 36 тисяч перевірок. Звертаю увагу, нічого не сталося. Тобто ніякого руйнування країни,
– прокоментувала голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна.

За словами заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова, мораторій на перевірки – не панацея, а, швидше, знеболювальне.

Але жоден пацієнт не може жити тільки на знеболювальному. Тобто можна не перевіряти рік-два, але якщо не перевіряти 5 років, то це точно призведе до якоїсь катастрофи,
– впевнений Нефьодов.

Після пожежі у "Вікторії" Кабмін частково дозволив інспектувати підприємства із високим рівнем ризику для життя та здоров'я людей. Але старій гвардії чиновників-хабарників давати знову зелене світло не будуть. Коли інспектор прийде на підприємство, скільки днів і що саме перевірятиме відтепер визначатиме Автоматизована система державного нагляду. Її зараз тестують. Проте найважчим виявилося пояснити іспекторам, що їхня мета не карати, а допомогти.

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Поки що контролюючі органи завантажують у систему свою інформацію. Якщо надзвичайники це вже зробили, то податківці не квапляться. Можливо тому, що хочуть ще попрацювати по-старому. Адже саме на фіскалів надходить найбільше скарг у офіс бізнес-омбудсмена – це понад 60% звернень підприємців.

Щоб підприємці не страждали від свавілля чиновників, в уряді обіцяють поквапитися і завершити реформу до кінця року.

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України Новини політики Бізнес Кабінет Міністрів України Пожежа
Джерело: 24 Канал
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