Что делает правительство, чтобы вместе с ревизиями в бизнес не вернулась коррупция

Мораторий на проверки в Украине действовал 4 года. Его ввели, чтобы уменьшить давление на бизнес. Ведь чиновники часто приходили не проверять, а требовать взятки. Теперь инспекции планируют восстановить, запрет уже частично отменили.

На заседании Кабмина, вскоре после пожара в российском Кемерове, премьер-министр Украины Владимир Гройсман предупредил предпринимателей, мол, не будете соблюдать правила пожарной безопасности – ждите наказания. Ведь не так давно в Украине тоже произошла трагедия. Во время пожара в детском лагере "Виктория" прошлой осенью погибли три девочки. Там, как и в Кемерово, отключили сигнализацию.

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"Некоторые владельцы таких заведений в погоне за обогащением каждый сантиметр пытаются использовать. Я сейчас всех предупреждаю: сделайте самопроверки своих заведений, и сделайте все для того, чтобы был соответствующий уровень безопасности. И сегодня мы даем от правительства поручение Министерству внутренних дел, Государственной службе по чрезвычайных ситуаций совместно с другими органами власти начать масштабную проверку торговых центров, кинотеатров", – сказал премьер.

В прошлом году в корпоративных зданиях произошло на 18% больше пожаров, чем в 2016-м. А все потому, говорят чрезвычайники, что уже четыре года действует мораторий на проверки.

Торгово-развлекательные комплексы, которые можно отнести к высокой степени риска, проверяются в соответствии с утвержденным план-графиком, который освещен на официальном сайте

– отметил заместитель начальника управления пожарной безопасности ГСЧС Александр Чекрыгин.

Отсутствие проверок, как ни странно, беспокоит и представителей бизнеса. Говорят, именно из-за моратория в Украине два года царила эпидемия африканской чумы свиней. Хотя зафиксировали только около 100 случаев болезни, предприниматели были вынуждены уничтожить большую часть поголовья. От украинского мяса отказались страны-соседи. Только за один год это нанесло ущерб стране на 5 миллиардов долларов.

В Кабмине оправдываются: отменяли проверки, чтобы бизнесу работалось легче. До мораторию 99% инспекций заканчивались штрафами. Наказать могли за любую мелочь, намекая предпринимателям, дешевле откупиться взяткой. Неудивительно, что и ревизий в те годы было очень много, например, только в 2014 году их насчитали 335 тысяч.

Это было чрезвычайное давление на бизнес. В 2015 году действовал тотальный мораторий. Тогда только по решению Кабмина проводились проверки. В результате, было только 36 тысяч проверок. Обращаю внимание, ничего не произошло. То есть никакого разрушения страны,

– прокомментировала глава Государственной регуляторной службы Украины Ксения Ляпина.

По словам заместителя министра экономического развития и торговли Максима Нефедова, мораторий на проверки – не панацея, а скорее обезболивающее.

Но ни один пациент не может жить только на обезболивающих. То есть можно не проверять год-два, но если не проверять 5 лет, то это точно приведет к какой-то катастрофе,

– уверен Нефедов.

После пожара в "Виктории" Кабмин частично позволил инспектировать предприятия с высоким уровнем риска для жизни и здоровья людей. Но старой гвардии чиновников-взяточников давать снова зеленый свет не будут. Когда инспектор придет на предприятие, сколько дней и именно проверять отныне будет определять Автоматизированная система государственного надзора. Ее сейчас тестируют. Однако самым тяжелым оказалось объяснить инспекторам, что их цель не наказывать, а помочь.

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Пока контролирующие органы загружают в систему свою информацию. Если чрезвычайники это уже сделали, то налоговики не спешат. Возможно потому, что хотят еще поработать по-старому. Ведь именно на фискалов поступает больше всего жалоб в офис бизнес-омбудсмена – это более 60% обращений предпринимателей.

Чтобы предприниматели не страдали от произвола чиновников, в правительстве обещают поторопиться и завершить реформу до конца года.