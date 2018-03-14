Що Стівен Хокінг радив українцям та світу: видатні цитати

Стівена Хокінга не стало в ніч на 14 березня – "24" вирішив пригадати, які поради давав людству затятий популяризатор науки та що він говорив про життя.

У вересні минулого року Стівен Хокінг став сюрприз-гостем на форумі YES-2017 у Києві та з’явився у вигляді голограми. Тоді, під час свого виступу науковець побажав українцям більше свободи та дав невелику пораду.

"Дивіться на зорі, а не під ноги, будьте допитливими", – казав видатний фізик.



Що Стівен Хокінг радив українцям

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Про виклики перед людством

Хокінг вважав, що людству стає тісно на Землі і воно вже наступило на поріг самознищення, проте, на його думку, надія ще жевріє.

Можливо, через кількасот років ми створимо колонії між зірок, але зараз у нас є тільки одна планета, і ми повинні працювати разом, щоб захистити її. Щоб зробити це, нам потрібно ламати, а не збільшувати бар'єри всередині і між країнами. Світові лідери повинні визнати, що вони зазнали невдачі і підвели більшість. Нам доведеться навчитися краще, ніж сьогодні, ділитися ресурсами, які все більше концентруються в руках меншості.



Стівен Хокінг закликав берегти планету і передбачав її неминучий крах

Про глобальне потепління і Трампа

"Ми наближаємося до переломного моменту, коли глобальне потепління стає незворотнім. Дії Трампа можуть підштовхнути Землю до краю прірви, і вона стане схожа на Венеру з температурою 250 градусів і кислотним дощем", – застеріг Хокінг.

Зміна клімату – одна з найбільших загроз, з якими ми стикаємося, але ми можемо їй запобігти, якщо будемо діяти вже зараз. Відмовляючись визнавати докази зміни клімату і вийшовши з Паризької кліматичної угоди, Дональд Трамп завдасть шкоди нашій прекрасній планеті. Цього збитку можна було б уникнути. Такі дії створюють загрозу природі, нашому майбутньому і майбутньому наших дітей.

Про штучний інтелект

"Схоже на те, що уряди залучені у гонку озброєнь штучним інтелектом, проектуючи "розумні" літаки та зброю. Фінансування проектів, безпосередньо корисних для людського роду, таких, як поліпшення медичного обстеження, схоже, має нижчий пріоритет", – констатував Хокінг.

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Я не думаю, що переваги штучного інтелекту обов'язково стануть корисними. Щойно машини досягнуть критичної точки, а саме зможуть розвиватися самостійно, ми не зможемо передбачити, чи їхні цілі збігатимуться з нашими.



Стівен Хокінг вбачав загрозу у штучному інтелекті

Про позаземні цивілізації

На думку Хокінга, у разі контакту із позаземними цивілізаціями, Земля може опинитися у неабиякій небезпеці.

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"Нам варто лише поглянути на нас самих, аби побачити, як розумне життя може розвинутись у дещо, з чим ми не хотіли б зустрітися", – пояснив фізик.

Якщо колись нас відвідають інопланетяни, я гадаю, результат буде таким самим, як коли Христофор Колумб уперше висадився в Америці, що обернулося не надто добре для корінних американців.

Про Бога

Оскільки існує така сила, як гравітація, Всесвіт міг і створила себе з нічого. Мимовільне створення – причина того, чому існує Всесвіт, чому існуємо ми. Немає ніякої необхідності в Бозі для того, щоб "запалити" вогонь і змусити Всесвіт працювати.



Стівен Хокінг не вірив в існування Бога і потойбічного життя

Про смерть

"Я не поспішаю вмирати, бо ще хочу багато чого досягти. Але коли залишу цей світ, то точно буду знати, що ні в який рай чи пекло я не потраплю", – казав Хокінг.