Що відбулось біля штабу Зеленського?

Передвиборчій цирк продовжується.

Хід подій

Читайте також: Біля офісу Зеленського влаштували мітинг пенсіонерів та студентів: виникла сутичка

Прихильники Порошенка анонсують свій мітинг на 17:00 9 квітня.

О 15:00 штаб Зеленського заявляє, що о 16:00 біля їх штабу опоненти збирають провокацію – проплачених студентів, "тітушок" і бабусь.

О 16:00 їх таки справді там збирають. Учасники не можуть пояснити, що там роблять. Організатори кажуть, що вийшли проти корупції. Чому до штабу Зеленського – а чому б і ні?

16:30 делегатів від мітингувальників запрошують у штаб на перемовини.

17:00 до штабу Зеленського сходяться вже блогери і політологи Порошенка: Мирослав Олешко, блогер Полтава, що працює на каналі "Прямий", політолог Олександр Палій.



Політолог Олександр Палій з рупором на мітингу під офісом Зеленського//Фото: 24 канал

Піднімають черговий ґвалт. Кажуть, що мітинг "проти корупції" організував Зеленський, щоб дискредитувати мітинг прихильників чинного президента. Між двома акціями навіть штовханина відбулась.

20:15 делегати від "антикорупційного мітингу" виходять зі штабу Зеленського. Кажуть, що вимоги передали і їх у них прийняли. Штаб Зеленського офіційно нічого не коментує.

Усі учасники мітингів кажуть, що контр-мітинг (той, що проти корупції) проплачений і організували його опоненти.

Читайте також: За штабом Зеленського "наглядає" адвокат Ігоря Коломойського: докази

То що ж відбулось біля штабу Зе? Варіанти три. І можливий кожен.

Перший варіант виглядає так: мітинг бабусь і молодиків організував штаб Зе. Щоб відволікти увагу від мітингу прихильників Порошенка. На підтвердження цієї версії свідчить те, що мітингувальники зібрались біля штабу Зеленського, а критикували Порошенка.

Штаб Зе вийшов ніби відкритий до активістів. Прийняли вимоги і пообіцяли відреагувати. Хоча яке відношення вони мали до цих вимог – не ясно.



Мітинг біля штабу Зеленського//Фото: 24 канал

Друга версія: Мітинг проти корупції організували прихильники Порошенка. У них не було навіть шансу привернути увагу ЗМІ до свого нечисельного заходу. Тож влаштували гармидер, в якому заплутались абсолютно усі. Вони привернули увагу до своїх меседжів. На підтвердження говорить те, що ще за годину до мітингу штаб кандидата Зеленського розповсюдив повідомлення про проплачену провокацію.

Третій варіант виглядає конспірологічно, але теж може мати місце. Мітинг організувала невідома третя сила. Таким чином намагались підтримати одного з кандидатів. Могли робити це навіть без відома штабів. На підтвердження версії говорить те, що організатор мітингу Олена Дума у минулому мала відношення до політичних організацій, які не асоціюють з жодним з кандидатів.

Швидше за все, організація подібних мітингів і є її джерелом доходів. Але який би варіант не був правдивим, без сумнівну одне: кандидати намагаються звести до абсурду дії опонентів. І поки українці спостерігають за влаштованим шоу – час іде. До виборів залишається дедалі менше і менше часу. А кандидати так і не відповідають на серйозні питання, яких є чимало до обох.



Олена Дума на мітингу біля офісу Зеленського//Фото: 24 канал