Що відбувається під посольством Росії в Києві: фото з місця подій

У день виборів президента Росії, 18 березня, в Києві поліція не пускає до будівлі посольства РФ охочих проголосувати. Окрім того, під будівлею продовжують свій пікет активісти "Національного корпусу", "Свобода" та інших організацій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше стало відомо, що українські націоналісти пікетують будівлю посольства Росії в Києві. А також будівлю генерального консульства РФ у Харкові. Також повідомлялося, що доступ до консульства Росії в Одесі перекрили правоохоронці.

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Зазначається, що охочим здійснити волевиявлення, які прибули на виборчу дільницю до посольства Росії в Києві, працівники поліції пояснюють, що сьогодні до будівлі впускають лише працівників дипломатичної установи.

Станом на 9:00 до посольства приходили лише кілька людей, охочих проголосувати.

Водночас, за повідомленням видання "РБК-Україна", біля огорожі, виставленої на проспекті Повітрофлотському зі сторони вулиці Курської, триває акція українських націоналістів, лунає патріотична музика.

Близько сотні молодих людей з прапорами "Свобода", "Правого сектора" та "Нацкорпусу" мають намір провести театралізований флешмоб. Задля цього активісти принесли цікавий реквізит: балалайку, "золотий" пам’ятник президентові Росії Володимирові Путіну з нецензурним написом на постаменті. Також на місці розгулює людина, переодягнена у ведмедя, людина у ватнику та шапці-вушанці, яка наливає ведмедеві, ймовірно, горілку.

Усі фото: "РБК-Україна"