Що відомо про другі половинки кандидатів у президенти: цікаві та маловідомі факти

До перших леді країни завжди прикуті цікаві погляди. У таблоїдах та серйозних ток-шоу їхнім справам, біографії та зовнішньому вигляду приділяють чимало уваги. Чим відзначились "другі половинки" кандидатів у президенти України – дізнавались журналісти 24 каналу.

Скандали у королівській сім'ї, пікантне минуле першої леді США Меланії Трамп та роман довжиною в життя Емануеля Макрона. Усе це надзвичайно цікаві історії, до яких прикута увага світових ЗМІ.

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Однак, найбільше українцям запам'яталася дружина колишнього президента втікача Віктора Януковича.

Людмила Янукович



Віктор Янукович та його дружина Людмила

Дружина президента-віткача запам'яталася розповідями про стосунки з чоловіком і гучними висловлюваннями про вплив США та Помаранчеву революцію.

Відео, де Людмила Янукович каже "Батя, я стараюсь", переповідаючи розмову з чоловіком



Відео про "наколоті апельсини": Людмила Януковчи про Помаранчеву революцію

Марина Порошенко

Нинішня перша леді Марина Порошенко у шлюбі з президентом більше 30 років. За рішенням чоловіка кинула кар'єру медика і стала домогосподаркою.



Петро Порошенко з дружиною Мариною

У новому статусі супроводжувала чоловіка, перерізала стрічки і почала допомагати людям з інвалідністю і розвивати культуру. Переймалася навіть долею футбольних вболівальників під час Ліги чемпіонів.

За ці роки Марина Порошенко проявила себе дуже творчо. Креативно вітала Президента з Днем народження і влаштувалась телеведучою на каналі Ахметова, де вчила глядачів зарядці.

Відео: Марина Порошенко вітає свого чоловіка під час випуску новин



Відео: Марина Порошенко проводить зарядку



Відео, де Марина Порошенко невдало читає "Заповіт"



Олександр Тимошенко

Посунути з "Олімпу" Марину Порошенко, згідно зі свіжими рейтингами, цілком можуть три інші кандидатки та.. чоловік.

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Законний чоловік леді Ю – Олександр Тимошенко. Разом вони майже 40 років. І за цей час він також побував за ґратами – за обвинуваченням в розкраданні державного майна.

У нас в країні, якщо ти не займаєшся політикою, то вона займеться тобою,

– заявив Олександр Тимошенко.



Юлія Тимошенко зі своїм чоловіком Олександром



Олександр Тимошенко

Олександр Тимошенко – бізнесмен. Прописаний – у Чехії, де отримав політичний притулок, начебто для захисту дружини. До речі, не всі його закордонні компанії потрапили у декларацію кандидатки. Місцеві ЗМІ пишуть, що кілька з них навіть співпрацюють із російським підприємством у анексованому Криму. А журналісти-розслідувачі виявили офшори, через які він заробляє на мережі ломбардів в Україні.

Я думаю це у чоловіка треба запитати, я бізнесом не займаюсь,

– відповіла Юлія Тимошенко.

Проте він не публічна особа, як і дружина лідера свіжих рейтингів Володимира Зеленського.

Олена Зеленська

Світським життям Олена Зеленська не марить, відомо про неї мало. Хіба що працює разом з чоловіком та виховаує дітей. У об'єктиви камер потрапляє рідко, разом із коханим засвітилась на його з'їзді.



Олена Зеленська та Володимир Зеленські

Катерина Кіт-Садова

Часу на публічне життя не вистачає і дружині кандидата у президенти і мера Львова Андрія Садового. Принаймні, так запевняє Катерина. Вона воліє характеризувати себе домогосподаркою та матір'ю п'ятьох дітей.



Андрій Садовий та Катерина Кіт-Садова

Віра Бойко

Не фіксують камери і дружину екс-регіонала Юрія Бойко. Ще 10 років тому їх можна було побачити разом на вечірках, нині ж на всіх заходах він лише з соратниками опоблоківцями.

Віра Бойко – мати шістьох дітей, має нерухомість у Росії, там же отримує зарплату та зберігає гроші у банку, а також володіє акціями Луганського електроапаратного заводу.



Віра та Юрій Бойки

Юлія Мостова

Головний редактор "Дзеркала тижня" Юлія Мостова, вона ж – дружина Анатолія Гриценка. Була поруч із чоловіком обидва рази, коли він намагався стати президентом, і йде пліч-о-пліч і втретє. Одружились вони 16 років тому. Позаочі давно ходять плітки, що у родині Гриценко головна – дружина.

Я думаю, якби Юлія Мостова хотіла керувати країною, вона б уже давно керувала,

– говорив про дружину Анатолій Гриценко.



Юлія Мостова та Анатолій Гриценко

Ігор Шевченко і пошук дружини

Без першої леді боїться залишитися колишній міністр екології Ігор Шевченко. Кандидат навіть оголосив конкурс на цю вакантну посаду. На його офіційному сайті є розділ з анкетою, яку маже заповнити потенційна дама серця. Щоправда, стати дружиною саме президента, судячи з останніх рейтингів, переможниці конкурсу не світить.



Піар-технологія Ігоря Шевченка

За списком кандидатів у президенти 2019 можна слідкувати тут (постійно оновлюється).

Дізнатися більше про кожного кандидата можна тут.