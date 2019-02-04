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      ЕПІФАНІЙ ПОМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛО ТОЛМАЦЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНОМАЛЬНІ МОРОЗИ В США
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      Що відомо про другі половинки кандидатів у президенти: цікаві та маловідомі факти

      331 Читать новость на русском

      До перших леді країни завжди прикуті цікаві погляди. У таблоїдах та серйозних ток-шоу їхнім справам, біографії та зовнішньому вигляду приділяють чимало уваги. Чим відзначились "другі половинки" кандидатів у президенти України – дізнавались журналісти 24 каналу.

      Скандали у королівській сім'ї, пікантне минуле першої леді США Меланії Трамп та роман довжиною в життя Емануеля Макрона. Усе це надзвичайно цікаві історії, до яких прикута увага світових ЗМІ.

      Читайте також: Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа

      Однак, найбільше українцям запам'яталася дружина колишнього президента втікача Віктора Януковича.

      Людмила Янукович

      людмила янукович
      Віктор Янукович та його дружина Людмила

      Дружина президента-віткача запам'яталася розповідями про стосунки з чоловіком і гучними висловлюваннями про вплив США та Помаранчеву революцію.

      Відео, де Людмила Янукович каже "Батя, я стараюсь", переповідаючи розмову з чоловіком


      Відео про "наколоті апельсини": Людмила Януковчи про Помаранчеву революцію

      Марина Порошенко

      Нинішня перша леді Марина Порошенко у шлюбі з президентом більше 30 років. За рішенням чоловіка кинула кар'єру медика і стала домогосподаркою.

      марина порошенко
      Петро Порошенко з дружиною Мариною

      У новому статусі супроводжувала чоловіка, перерізала стрічки і почала допомагати людям з інвалідністю і розвивати культуру. Переймалася навіть долею футбольних вболівальників під час Ліги чемпіонів. 

      За ці роки Марина Порошенко проявила себе дуже творчо. Креативно вітала Президента з Днем народження і влаштувалась телеведучою на каналі Ахметова, де вчила глядачів зарядці. 

      Відео: Марина Порошенко вітає свого чоловіка під час випуску новин


      Відео: Марина Порошенко проводить зарядку


      Відео, де Марина Порошенко невдало читає "Заповіт"


      Олександр Тимошенко

      Посунути з "Олімпу" Марину Порошенко, згідно зі свіжими рейтингами, цілком можуть три інші кандидатки та.. чоловік.

      Читайте також: Як змінювалися рейтинги політиків в Україні після виборів: інфографіка

      Законний чоловік леді Ю – Олександр Тимошенко. Разом вони майже 40 років. І за цей час він також побував за ґратами – за обвинуваченням в розкраданні державного майна.

      У нас в країні, якщо ти не займаєшся політикою, то вона займеться тобою,
      – заявив Олександр Тимошенко.

      Олександр Тимошенко
      Юлія Тимошенко зі своїм чоловіком Олександром

      олександр тимошенко
      Олександр Тимошенко

      Олександр Тимошенко – бізнесмен. Прописаний – у Чехії, де отримав політичний притулок, начебто для захисту дружини. До речі, не всі його закордонні компанії потрапили у декларацію кандидатки. Місцеві ЗМІ пишуть, що кілька з них навіть співпрацюють із російським підприємством у анексованому Криму. А журналісти-розслідувачі виявили офшори, через які він заробляє на мережі ломбардів в Україні. 

      Я думаю це у чоловіка треба запитати, я бізнесом не займаюсь,
       – відповіла Юлія Тимошенко.

      Проте він не публічна особа, як і дружина лідера свіжих рейтингів Володимира Зеленського.

      Олена Зеленська

      Світським життям Олена Зеленська не марить, відомо про неї мало. Хіба що працює разом з чоловіком та виховаує дітей. У об'єктиви камер потрапляє рідко, разом із коханим засвітилась на його з'їзді.

      олена зеленська
      Олена Зеленська та Володимир Зеленські

      Катерина Кіт-Садова

      Часу на публічне життя не вистачає і дружині кандидата у президенти і мера Львова Андрія Садового. Принаймні, так запевняє Катерина. Вона воліє характеризувати себе домогосподаркою та матір'ю п'ятьох дітей.

      катерина кіт садова
      Андрій Садовий та Катерина Кіт-Садова

      Віра Бойко

      Не фіксують камери і дружину екс-регіонала Юрія Бойко. Ще 10 років тому їх можна було побачити разом на вечірках, нині ж на всіх заходах він лише з соратниками опоблоківцями.

      Віра Бойко – мати шістьох дітей, має нерухомість у Росії, там же отримує зарплату та зберігає гроші у банку, а також володіє акціями Луганського електроапаратного заводу.

      віра бойко
      Віра та Юрій Бойки

      Юлія Мостова

      Головний редактор "Дзеркала тижня" Юлія Мостова, вона ж – дружина Анатолія Гриценка. Була поруч із чоловіком обидва рази, коли він намагався стати президентом, і йде пліч-о-пліч і втретє. Одружились вони 16 років тому. Позаочі давно ходять плітки, що у родині Гриценко головна – дружина.

      Я думаю, якби Юлія Мостова хотіла керувати країною, вона б уже давно керувала,
      – говорив про дружину Анатолій Гриценко.

      Юлія Мостова
      Юлія Мостова та Анатолій Гриценко

      Ігор Шевченко і пошук дружини

      Без першої леді боїться залишитися колишній міністр екології Ігор Шевченко. Кандидат навіть оголосив конкурс на цю вакантну посаду. На його офіційному сайті є розділ з анкетою, яку маже заповнити потенційна дама серця. Щоправда, стати дружиною саме президента, судячи з останніх рейтингів, переможниці конкурсу не світить. 

      Ігор Шевченко дружина вибори президенти
      Піар-технологія Ігоря Шевченка

      За списком кандидатів у президенти 2019 можна слідкувати тут (постійно оновлюється).
      Дізнатися більше про кожного кандидата можна тут.

      вибори президента 2019
      Вибори президента 2019: головні дати

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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