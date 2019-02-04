Що відомо про другі половинки кандидатів у президенти: цікаві та маловідомі факти
До перших леді країни завжди прикуті цікаві погляди. У таблоїдах та серйозних ток-шоу їхнім справам, біографії та зовнішньому вигляду приділяють чимало уваги. Чим відзначились "другі половинки" кандидатів у президенти України – дізнавались журналісти 24 каналу.
Скандали у королівській сім'ї, пікантне минуле першої леді США Меланії Трамп та роман довжиною в життя Емануеля Макрона. Усе це надзвичайно цікаві історії, до яких прикута увага світових ЗМІ.
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Однак, найбільше українцям запам'яталася дружина колишнього президента втікача Віктора Януковича.
Людмила Янукович
Віктор Янукович та його дружина Людмила
Дружина президента-віткача запам'яталася розповідями про стосунки з чоловіком і гучними висловлюваннями про вплив США та Помаранчеву революцію.
Відео, де Людмила Янукович каже "Батя, я стараюсь", переповідаючи розмову з чоловіком
Відео про "наколоті апельсини": Людмила Януковчи про Помаранчеву революцію
Марина Порошенко
Нинішня перша леді Марина Порошенко у шлюбі з президентом більше 30 років. За рішенням чоловіка кинула кар'єру медика і стала домогосподаркою.
Петро Порошенко з дружиною Мариною
У новому статусі супроводжувала чоловіка, перерізала стрічки і почала допомагати людям з інвалідністю і розвивати культуру. Переймалася навіть долею футбольних вболівальників під час Ліги чемпіонів.
За ці роки Марина Порошенко проявила себе дуже творчо. Креативно вітала Президента з Днем народження і влаштувалась телеведучою на каналі Ахметова, де вчила глядачів зарядці.
Відео: Марина Порошенко вітає свого чоловіка під час випуску новин
Відео: Марина Порошенко проводить зарядку
Відео, де Марина Порошенко невдало читає "Заповіт"
Олександр Тимошенко
Посунути з "Олімпу" Марину Порошенко, згідно зі свіжими рейтингами, цілком можуть три інші кандидатки та.. чоловік.
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Законний чоловік леді Ю – Олександр Тимошенко. Разом вони майже 40 років. І за цей час він також побував за ґратами – за обвинуваченням в розкраданні державного майна.
У нас в країні, якщо ти не займаєшся політикою, то вона займеться тобою,
– заявив Олександр Тимошенко.
Юлія Тимошенко зі своїм чоловіком Олександром
Олександр Тимошенко
Олександр Тимошенко – бізнесмен. Прописаний – у Чехії, де отримав політичний притулок, начебто для захисту дружини. До речі, не всі його закордонні компанії потрапили у декларацію кандидатки. Місцеві ЗМІ пишуть, що кілька з них навіть співпрацюють із російським підприємством у анексованому Криму. А журналісти-розслідувачі виявили офшори, через які він заробляє на мережі ломбардів в Україні.
Я думаю це у чоловіка треба запитати, я бізнесом не займаюсь,
– відповіла Юлія Тимошенко.
Проте він не публічна особа, як і дружина лідера свіжих рейтингів Володимира Зеленського.
Олена Зеленська
Світським життям Олена Зеленська не марить, відомо про неї мало. Хіба що працює разом з чоловіком та виховаує дітей. У об'єктиви камер потрапляє рідко, разом із коханим засвітилась на його з'їзді.
Олена Зеленська та Володимир Зеленські
Катерина Кіт-Садова
Часу на публічне життя не вистачає і дружині кандидата у президенти і мера Львова Андрія Садового. Принаймні, так запевняє Катерина. Вона воліє характеризувати себе домогосподаркою та матір'ю п'ятьох дітей.
Андрій Садовий та Катерина Кіт-Садова
Віра Бойко
Не фіксують камери і дружину екс-регіонала Юрія Бойко. Ще 10 років тому їх можна було побачити разом на вечірках, нині ж на всіх заходах він лише з соратниками опоблоківцями.
Віра Бойко – мати шістьох дітей, має нерухомість у Росії, там же отримує зарплату та зберігає гроші у банку, а також володіє акціями Луганського електроапаратного заводу.
Віра та Юрій Бойки
Юлія Мостова
Головний редактор "Дзеркала тижня" Юлія Мостова, вона ж – дружина Анатолія Гриценка. Була поруч із чоловіком обидва рази, коли він намагався стати президентом, і йде пліч-о-пліч і втретє. Одружились вони 16 років тому. Позаочі давно ходять плітки, що у родині Гриценко головна – дружина.
Я думаю, якби Юлія Мостова хотіла керувати країною, вона б уже давно керувала,
– говорив про дружину Анатолій Гриценко.
Юлія Мостова та Анатолій Гриценко
Ігор Шевченко і пошук дружини
Без першої леді боїться залишитися колишній міністр екології Ігор Шевченко. Кандидат навіть оголосив конкурс на цю вакантну посаду. На його офіційному сайті є розділ з анкетою, яку маже заповнити потенційна дама серця. Щоправда, стати дружиною саме президента, судячи з останніх рейтингів, переможниці конкурсу не світить.
Піар-технологія Ігоря Шевченка
За списком кандидатів у президенти 2019 можна слідкувати тут (постійно оновлюється).
Дізнатися більше про кожного кандидата можна тут.