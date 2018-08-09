Що відомо про Оксану Марченко і чому довкола неї виник скандал

Ситуація довкола потенційної участі Оксани Марченко –дружини проросійського політика Віктора Медведчука – в одному з найяскравіших українських телевізійних шоу спровокувала гучне обговорення у соцмережах. Чому ж популярна телеведуча і модниця Марченко викликала такий негатив?

Творча команда телепрограми "Телевізійна служба новин" телеканалу "1+1" публічно висловила незгоду з рішенням керівництва щодо участі телеведучої Оксани Марченко у відомому шоу "Танці з зірками".

Втім, це не перший скандал, пов'язаний з іменем телеведучої. І причина та ж сама – близькі стосунки її родини з очільниками країни-окупанта.

Хто така Оксана Марченко

Кар'єра

Перші програми на телебаченні, де працювала Оксана – "Стримані вівторки" і "Доброго ранку, Україно!" на телеканалі УТ-1. Далі були телепередачі "Моя професія" і "Час".

Популярністю користувалися також програми "Імена" (УТ-1, "Інтер") про відомих особистостей. А також "Шоу Оксани Марченко", паралельно з яким був свторений і благодійний фонд – для допомоги героїням програми, які потрапили у скрутне життєве становище.



Оксана Марченко разом з Кітті Спенсер на показі Dolce & Gabbana, 2018

У 2009-2017 роках Марченко була незмінною ведучою популярних телевізійних шоу "Україна має талант" та "Х-Фактор" на каналі СТБ.

Нині Марченко працює на телеканалі "Інтер" у програмі "Час будувати". Також вона є засновницею телевізійної компанії "Омега-ТВ".

Родина

Марченко є дружиною Віктора Медведчука і мамою двох дітей – Богдана і Дарини. Причому Дарина (спільна з Медведчуком дочка) – похресниця Володимира Путіна і Світлани Медведєвої.

Чоловік Оксани відомий не лише кумівством з Путіним, його політична діяльність в Україні – яскраво проросійська. У 2014 році Медведчук навіть опинився у персональному санкційному списку США проти осіб, які "загрожують миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності України".



Будинок Медведчука-Марченко поблизу Сімєїза

Хобі і вподобання

Оксана колекціонує картини та книжки, має солідну домашню бібліотеку, в якій є і раритетні видання Пушкіна та Гоголя. Веде відеоблог про здорове харчування. Також займається ландшафтним та дизайном інтер'єрів, має власне архітектурне бюро.

В одному з інтерв'ю Оксана заявила, що надає перевагу зручному одягу, а розкішні сукні та підбори, мовляв, лише для ефірів. Але разом з тим Марченко частенько буває в центрі селебріті-тусівок та гламурних заходів. З недавнього – вона "засвітилася" на розкішному показі Dolce & Gabbana, фоткалася з Наомі Кемпбел та леді Кітті Спенсер (племінницею принцеси Діани), а також – з мамою Ілона Маска.

Скандали і "кума Путіна"

У січні 2016 року активісти "Правого сектору" вимагали від керівництва телеканалу СТБ звільнення Марченко. "Оксана Марченко не має морального права працювати на українському телеканалі, будучи кумою Путіна і жінкою вбивць Василя Стуса", – наполягали тоді активісти.



Так палили банер з Марченко

У листопаді 2017-го, напередодні річниці Революції Гідності, активісти підпалили банер, що рекламував тоді нову програму Оксани Марченко на каналі "Інтер".

"На колонах стадіону ім. Валерія Лобановського. Поруч з місцем, де загинули Нігоян Сергій, Гагікович і Жизневский. Де були покалічені десятки людей. Це тролінг такий?", – підписали тоді фото з палаючим банером на сторінці спільноти "Анафема" у Facebook.

Скандальної слави зажив і "морський будиночок" родини Медведчука-Марченко: збудовано його на території дитячого санаторію у Сімеїзі, має "хатка" власний пляж (який по факту призначався для санаторію). У ЗМІ стверджують, що саме в цьому будинку Медведчук із дружиною приймали на гостини свого кума Путіна.

Фото: з соцмереж, tyzhden.ua, tv.ua