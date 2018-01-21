Що за терористи вбивали українців у Кабулі: ЗМІ поширили інформацію

Екстремістське угрупування "Талібан" взяло на себе відповідальність за терористичну атаку на готель Intercontinental у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якої загинули, зокрема, українці.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Читайте також: Теракт із загиблими українцями в Кабулі: стало відомо про загиблих українських пілотів

"Угруповання "Талібан" взяло на себе відповідальність за напад на готель у столиці Афганістану Кабулі, внаслідок якого загинули щонайменше 18 осіб, включно з декількома українцями", – зазначають журналісти.

За словами представник афганського МВС Наджиба Даніша, 11 із 14 загиблих іноземців були співробітниками приватної афганської авіакомпанії.

Крім того, як переконує він, загинув і офіційний представник з телекомунікацій з провінції Фархі, що відвідував конференцію.

Нагадаємо, ввечері, 20 січня кілька людей із вогнепальною зброєю та гранатами увірвалися в готель Intercontinental Hotel в Кабулі та відкрили вогонь по його гостях. За словами місцевої влади, внаслідок теракту загалом загинули 18 осіб, з яких 14 – іноземці. Раніше ЗМІ повідомляли про загибель 9 українців, натомість очільник МЗС Павло Клімкін підтвердив загибель лише 6 наших співвітчизників.