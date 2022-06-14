Щоб бути готовими: Польща сформує 2 нові загальновійськові дивізії

Міноборони Польщі вирішило сформувати 2 нові загальновійськові дивізії. Вони будуть дислокуватися у центральному регіоні країни, вздовж річки Вісла,

На таке рішення польського уряду вплинула війна в Україні. У Варшаві вважають, що польська армія має бути в змозі самостійно захищати країну з першого дня потенційної війни.

До теми Польща збудувала перші 140 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю

Як Польща розвиває свою армію

Сьогодні можу сказати, що ми сформуємо дві додаткові загальновійськові дивізії, розташовані вздовж річки Вісла, в центральній частині Польщі. Зрештою, військо польське матиме 6 тактичних з'єднань з відповідними компонентами забезпечення та бойової безпеки,

– заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Зауважимо, що подальший розвиток польської армії окреслять в документі силового відомства "Модель 2035".

Блащак також повідомив, що польська група озброєнь та південнокорейська компанія Hyundai Rotem підписали меморандум про спільну розробку та виробництво танків, а також колісних броньованих машин.

За словами Блащака, польська армія має швидко придбати корейську військову техніку. Міністр зазначив, що його переговори в Південній Кореї стосувалися закупівлі корейських бойових танків К2, їх виробництва та спільної розробки у Польщі.

Моравецький застеріг Росію

Напередодні прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький застеріг Росію. Він заявив, що у разі, якщо Кремль коли-небудь надумає напасти на Польщу, то має бути готовим до того, що свою батьківщину зі зброєю у руках захищатимуть 40 мільйонів людей.

Читайте також Повітряний бій на Півдні й атака кадирівців по бурятах: основне за 111 день війни

Додамо, що раніше у міністерстві закордонних справ Росії погрожували Польщі. Все тому, що польський політик та депутат Європарламенту Радослав Сікорський запропонував передати Україні ядерні боєголовки, оскільки Росія порушила Будапештський меморандум.

У відповідь одіозна речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Сікорський ставить "під удар" польський народ.

Зеленський поговорив з Дудою

Президент України Володимир Зеленський 13 червня через відеозв'язок поспілкувався з польським лідером Анджеєм Дудою та главою Словаччини Зузаною Чапутовою. Український політик подякував партнерам за те, що з перших днів війни допомагають українцям, які рятуються від війни втечею за кордон.

Зеленський наголосив, що така підтримка Польщі та Словаччини є надважливою для нашої держави.

Додамо, що за час повномасштабної війни Дуда кілька разів приїжджав до Києва.

Це може вас зацікавити – Дубовик заявив, що НАТО бачить загрозу просування російської агресії: відео