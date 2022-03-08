Щоб був мир і ніхто не стріляв, – Віталій Кім привітав жінок з 8 березня

У соціальній мережі телеграм Віталій Кім опублікував відео, в якому привітав жінок з 8 березня.

У відео він побажав усім жінкам, аби їх син, чоловіки, батьки подзвонили й сказали, що з ними все добре та не було втрат.

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За його словами, в такі дні згадуєш, як жилося в мирний час та як мало потрібно для щастя, – аби ніхто не стріляв.

"Зі святом, дорогі наші жінки. Нехай вам сьогодні зателефонують ваші сини, чоловіки, батьки і скажуть, що вони все добре. І мирне небо всім нам. А ми зробимо все, щоб повернути спокій та мир у наші будинки", – підписав відео Віталій Кім.

Дивіться відео привітання Віталія Кіма:

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