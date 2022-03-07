Щоб не були в шоці: Ozon та Яндекс.Маркет приховали графіки динаміки цін від покупців

Російські інтернет-магазини Ozon та Яндекс.Маркет вирішили приховати графіки зростання цін та товари, щоб не шокувати своїх покупців. Через падіння рубля ціни стрімко зростають, а товари - відповідно дорожчають.

Інтернет-магазини повідомили, що просять продавців на платформах забрати графіки історії цін – нібито покупцям психологічно важко зробити покупки, оскількивони бачать, що ціни суттєво зросли.

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Ozon та Яндекс.Маркет пояснили це також зниженням продажів. Чи буде виконаний це прохання – невідомо.

Звернення яндекс.Маркет та Ozon / Скриншот BRATCHUK

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