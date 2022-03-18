Щоб не зайшли окупанти: ЗСУ поставили міни на Дніпропетровщині

Окупанти продовжують марити захопленням нових територій України. На Дніпропетровщині замінували деякі території для того, щоб запобігти планам ворога.

Про це повідомили у теробороні Кривого Рогу. Там попередили, що мінні загородження не завжди маркуються та позначаються попереджувальними знаками.

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Загалом мовиться про замінування прилеглих територій Криворізького району Дніпроперовської області, а також ближні підступи до самого міста Кривий Ріг. Містяни всіма силами намагаються не допустити окупаційні війська на своїй території.

Що саме заборонено місцевим жителям

Через це жителям заборонено пересуватися транспортом будь-якими територіями Криворізького району. Навіть полями, посадками, балками та польовими дорогами.

Винятком є лише основні дороги загального користування між населеними пунктами. Проте за межами населених пунктів переміщуватися заборонено.

Задля вашої безпеки дотримання зазначених правил є обов'язковим. Пересувайтеся як автомобілями, так і пішки, винятково дорогами загального користування між населеними пунктами,

– наголосили у теробороні Кривого Рогу.

Для того, щоб вивести сільгосптехніку на поля потрібне попереднє погодження очільників ОТГ, а їм же дозвіл видаватиме командування військових.

Також поки не можна за межами населених пунктів та доріг загального користування:

перегін худоби й вигул тварин;

збирання й заготівлю дров.

Розмінування проведуть тільки після закінчення війни. Після цього території будуть знову безпечними для пересування.

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