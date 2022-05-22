Щоб просунутися до Запоріжжя: ворог може готувати наступ на Півдні, – Інститут вивчення війни

Російські загарбники можуть готуватися до спроб захопити північну частину Херсонської області та просунутися до Запоріжжя.

Про це свідчать дані фахівців американського Інституту з вивчення війни станом на 21 травня.

Важливо Наступ на Сєвєродонецькому та Авдіївському напрямках: ворога відкинули на старі позиції

За словами аналітиків, хоча 21 травня підтверджень наступу окупантів на південному напрямку не було, росіяни можуть готуватися до спроб захопити Херсонщину та просунутися до Запоріжжя.

На Херсонщину прибуло більше окупантів

У Херсонській ОВА повідомляли, що у Високопілля та Архангельське прибуло поповнення особового складу та техніки російських окупантів і, можливо, очікується підвищення активності бойових дій.

У Запорізькій ОВА відзначили високу концентрацію російських окупантів в Інженерному, на південь від Гуляйполя, що, на думку аналітиків, може вказувати на те, що ворог готується до продовження наступу на Гуляйполе.

Яка ситуація на фронтах: дані Генштабу ЗСУ

На Сіверському напрямку ворог продовжує обстріли населених пунктів та інфраструктурних об'єктів у Сумській та Чернігівській областях.

ворог продовжує обстріли населених пунктів та інфраструктурних об'єктів у Сумській та Чернігівській областях. На Слобожанському напрямку окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати займані рубежі на Харківському напрямку та не допустити виходу наших військ на державний кордон. Угруповання росіян готуються до відновлення наступу на Слов'янському напрямку.

окупанти ведуть бойові дії, щоб утримати займані рубежі на Харківському напрямку та не допустити виходу наших військ на державний кордон. Угруповання росіян готуються до відновлення наступу на Слов'янському напрямку. На Донецькому напрямку росіяни намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

росіяни намагаються прорвати оборону наших військ та вийти на адміністративні кордони Луганської області. На Бахмутському напрямку , за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав.

, за підтримки артилерії, противник намагався покращити тактичне положення в районах населених пунктів Трипілля, Липове і Василівка, бойові дії тривають. На Курахівському напрямку ворог вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагались закріпитись на займаних рубежах. Така ж ситуація і на Південнобузькому напрямку.

окупанти намагались закріпитись на займаних рубежах. Така ж ситуація і на Південнобузькому напрямку. На Сєвєродонецькому напрямку, із застосуванням мінометів та ствольної артилерії, ворог обстрілював позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти зосередили зусилля у напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

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Також у Запорізькій ОВА заявили, що в Мелітополі окупанти вивісили банери до 220-річчя створення Таврійської губернії, ймовірно, готуючись таким чином спробувати виправдати створення псевдореспублік на півдні України.