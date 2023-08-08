"Щоб рятувати людей": священник УПЦ МП з Одеси пояснив, навіщо купив останній айфон

Священнику Одеської Єпархії УПЦ МП Андрію Пальчуку довелось пояснювати, навіщо йому iPhone 14, після того, як у мережі поширили його фото в одному з магазинів техніки Apple.

Що сталось

Волонтерка Олена Ротарі помітила, як архідиякон Андрій Пальчук з Одеської єпархії УПЦ МП у магазині купує телефон iPhone 14 Pro Max і опублікувала відповідні фото.

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Ротарі поставила під сумнів, що всі гроші, які жертвують прихожани, ідуть за призначенням. Частина з них можуть бути витрачені так на айфони.

Коли ви кидаєте гроші на відновлення московського собору в Одесі, ви повинні розуміти, що ваші гроші йдуть на айфони. Наприклад, 9 січня Андрій Пальчук, це спікер МП, купує телефон iPhone 14 Pro Max,

– написала активістка.



Священнослужитель УПЦ МП Андрій Пальчук купує iPhone / Фото Олени Ротарі



Пальчук купував айфон у січні / Фото Олени Ротарі

Зауважимо, що у себе на сторінці Пальчук дійсно розміщував інформацію про збір коштів на відновлення Свято-Преображенського кафедрального собору в Одесі, зруйнованого російською ракетою 23 липня.



Священник просив парафіян пожертвувати гроші на відновлення собору / Скриншот з фейсбуку Пальчука

Пальчук пояснив, навіщо йому останній айфон

Судячи з публікації, айфон він купував ще до цього збору коштів. Ціна iPhone 14 Pro Max, який купив "батюшка", становить приблизно 58 тисяч гривень.

Андрій Пальчук записав відеозвернення, де каже, що айфон купив виключно для того, щоби записувати якісні відео. При цьому додав, що відео соціального характеру – для збору грошей хворим людям.

Я молюсь за нашу державу, за наш народ, за нашу церкву, щоб врятуватися від зовнішнього ворога. Хочу вам сказати що цей iPhone служить для того, аби знімати багато відеороликів для спасіння людей,

– зазначив священослужитель.

Та додав, що завдяки якісним відео він збирає гроші на лікування хворих, зокрема, онкопацієнтів.

Він запевнив, що має і особистий телефон Xiaomi з розбитим екраном, яким користується, та показав його на відео.

Пальчук полюбляє коньяки та окуляри Cazal

До слова, за даними Центру публічних розслідувань, начальнику Пальчука, митрополитові УПЦ МП Одеської єпархії Агафангелу "дарують іменні коньяки", а сам він нібито "полюбляє окуляри марки Cazal LEGENDS 955".