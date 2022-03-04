Щоб вигнати Путіна: акції на підтримку України в Росії триватимуть щодня

Команда російського опозиціонера Олексія Навального оголосила про початок безстрокових антивоєнних акцій протесту. Вони заплановані по всій Росії.

Таку інформацію передає радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Важливо Команда Навального оголосила про безстрокові акції протесту у Росії

У штабі Навального закликали людей виходити на головну площу російських міст щодня за таким графіком:

о 19:00 у будні;

о 14:00 у вихідні та свята.

Геращенко зазначив, що українська кіберармія повинна допомогти команді Навального виводити мільйони росіян на вулиці і площі.

Ви знаєте що робити! Нам потрібна Росія без Путіна! Вперед до нашої перемоги,

– наголосив Геращенко.



Акції на підтримку України в Росії триватимуть щодня / Фото з інстаграму команди Навального

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