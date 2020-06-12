У регіонах щодня проводять рейди у закладах громадського харчування, аби перевірити дотримання карантинних правил на тлі пандемії коронавірусу.

Щодня фіксують по 50 – 70 порушень у ресторанах. Про це повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, передає "Громадське радіо".

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Рубан зазначив, що порушення карантинних заходів спостерігаються саме у ресторанних комплексах. За його словами, у кожному регіоні щодня проводяться рейди мобільними групами за участі районних адміністрацій, управління благоустрою та муніципальної охорони, Держпродспоживслужби.

І щодня ми фіксуємо по 50 – 70 порушень чинних нормативів. І я думаю, відсьогодні, враховуючи не зниження захворюваності взагалі у місті Києві, буде посилена ця робота по всьому місту,

– наголосив Рубан.

Робота ресторанів у період карантину: головне

Влада вирішила, що ситуація з епідемією коронавірусу дозволяє у межах адаптивного карантину відновити роботу кафе та ресторанів у штатному режимі.

Роботу закладів дозволили з 5 червня, однак деякі обмеження таки залишили.

У Києві та ще у восьми регіонах дозволили працювати ресторанним комплексам і закладам громадського харчування лише на терасах просто неба та на виніс.

Для того, щоб відкрити ресторани та кафе у місті з можливістю обслуговувати всередині, у столиці мають фіксувати не більше 50 випадків захворювання за день.

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Як працюють ресторани під час карантину / Інфографіка МОЗ