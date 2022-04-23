"Щоденнні" гуманітарні коридори та "вільне" життя маріупольців: добірка фейків 22 квітня

Окупанти поширюють фейк, що вони щоденно відкривають з Донбасу гуманітарні коридори. Також вони брешуть, що жителі Маріуполі вільно пересуваються містом, а рівень життя внормувався.

Пропагандисти Кремля поширюють безліч фейків для того, щоб посіяти паніку серед людей. У Центрі протидії дезінформації опублікували ряд спростувань.

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Кремлівська пресслужба повідомила, що під час телефонної розмови з головою Європарламенту Мішелем Путін розповів про заходи, які "постійно вживаються щодо захисту цивільного населення Донбасу, а також про щоденне відкриття гуманітарних коридорів". Звичайно, це – брехня.

Міноборони Росії заявило, що ситуація в Маріуполі "внормувалася", а жителі міста "можуть вільно пересуватися вулицями, не ховаючись від обстрілів українських нацистів". Це теж є фейком.

Також Міноборони розповідає про свої "блискучі" плани на час другої хвилі наступу. "Російська армія під час другого етапу спецоперації має встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною, щоб забезпечити сухопутний коридор до Криму". Однак це просто російська фантазія.

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