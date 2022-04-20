Щоденно є спроби атакувати, але нашого порогу пройти ворог не може, – Гайдай

Російські окупанти кожного дня атакують Луганщину. Але через позиції ЗСУ вони не зможуть прорватися.

Найсильніше окупанти обстрілюють Золоте й Попасну. Про це очільник Луганської ОВА заявив в ефірі телеканалу "Рада" 20 квітня, повідомляє 24 канал.

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Ця місцевість обстрілюється майже 2 місяці щоденно. Щоденно є спроби атакувати, і вони не можуть пройти нашу оборону,

– каже Сергій Гайдай.

Очільник Луганської ОВА наголошує, що загарбники обстрілюють Золоте й Попасну всім, що в них є. "Це і міномети, і артилерія, танки, авіація, реактивні системи залпового вогню, "Град, "Смерч", "Ураган", – розповідає Гайдай. ЗСУ продовжують міцно тримати оборону.

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