Щодня у Мелітополі окупанти когось викрадають: мер Федоров назвав останні гучні випадки

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що окупанти у місті поводять себе жахливо та викрадають людей.

У Мелітополі зараз небезпечно, тому що людей крадуть на вулиці та тримають у підвалах. Кожного дня про це доносяться звістки.

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За його словами, найбезпрецедентніший випадок був декілька днів тому, коли викрали журналістів. Після тримання їх медіаресурс перестав функціонувати.

"Вчора викрали 75-річного батька однієї з журналісток міста Мелітополя й вимагають, щоб вона закрила свій сайт. Тільки після цього його повернуть. Сьогодні викрали депутата обласної ради, який є також підприємцем", – повідомив Іван Федоров.

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