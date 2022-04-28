Щодня Росія втрачає щонайменше роту, – Арестович про масштаби втрат противника в Україні

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ворог продовжує зазнавати втрат в Україні та не може реалізувати свої задуми.

Арестович повідомив, що противник втрачає за добу щонайменше роту, а іноді й більше, інформує 24 канал.

Зверніть увагу В Кремлі чудово розуміють, що Лукашенко – дуже паршивий союзник, – інтерв'ю з експертом

Арестович про втрати та дії ворога

Радник очільника ОП додав, що ворог сповільнив свій наступ на Запорізькому напрямку. Тоді як задуми російських окупантів щодо оточення захисників України у зоні ООС чи просування на північ Херсонської області у напрямку Кривого Рогу зривають українські військові.

Вони завдають потужних ударів по угрупуваннях ворога, складах із боєприпасами, командних пунктах. Арестович також розповів, що 28 квітня у Мелітополі підірвали залізничний міст, через який йшло постачання для росіян до Маріуполя, а також на Запорізькому напрямку.

Наші сили вправно працюють по всій території України, забезпечуючи надійну оборону наших військ,

– додав радник глави ОП.

До теми – брифінг Олексія Арестовича за 28 квітня: дивитися відео