Максимум випадків: в Україні виявили майже 40 тисяч нових хворих за добу

3 лютого 2022 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

За добу 2 лютого в Україні виявили 39 620 нових випадків зараження коронавірусом. Це новий максимум від початку пандемії коронавірусу – таких показників іще не було.

Серед них пацієнтів 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 136 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби. 

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На жаль, від хвороби померли ще 210 людей. ​Водночас одужали 9 390 пацієнтів – їх уже виписали з лікарні.  

Кількість захворювань в регіонах за добу

За добу найбільше заражень в Одеській, Житомирській та Львівській областях.

  • Київ – 2 437;
  • Вінницька область – 1 407;
  • Волинська область – 1 352;
  • Дніпропетровська область – 2 017;
  • Донецька область – 1 754;
  • Житомирська область – 2 933;
  • Закарпатська область – 818;
  • Запорізька область – 1 043;
  • Івано-Франківська область – 2 423;
  • Київська область – 1 439;
  • Кіровоградська область – 308;
  • Луганська область – 840;
  • Львівська область – 2 369;
  • Миколаївська область – 823;
  • Одеська область – 2 982;
  • Полтавська область – 1 284;
  • Рівненська область – 1 986;
  • Сумська область – 1 662;
  • Тернопільська область – 1 644;
  • Харківська область – 1 827;
  • Херсонська область – 968;
  • Хмельницька область – 2 283;
  • Черкаська область – 931;
  • Чернівецька область – 975;
  • Чернігівська область – 1 115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань

Також за добу здійснили 190 635 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема методом ПЛР – 101 202, ІФА – 7 505 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 81 928

Загальна статистика захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні виявили 4 169 897 хворих на коронавірус. 3 650 854 з них вже одужали. Втім, на жаль, 100 809 пацієнтів не зуміли подолати хворобу.

Усього провели 18 308 056 ПЛР-тестувань.


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Автор: Аліна Оліховська