Максимум випадків: в Україні виявили майже 40 тисяч нових хворих за добу

За добу 2 лютого в Україні виявили 39 620 нових випадків зараження коронавірусом. Це новий максимум від початку пандемії коронавірусу – таких показників іще не було.

Серед них пацієнтів 4 446 дітей та 1 035 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 4 136 людей з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

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На жаль, від хвороби померли ще 210 людей. ​Водночас одужали 9 390 пацієнтів – їх уже виписали з лікарні.

Кількість захворювань в регіонах за добу

За добу найбільше заражень в Одеській, Житомирській та Львівській областях.

Київ – 2 437;

Вінницька область – 1 407;

Волинська область – 1 352;

Дніпропетровська область – 2 017;

Донецька область – 1 754;

Житомирська область – 2 933;

Закарпатська область – 818;

Запорізька область – 1 043;

Івано-Франківська область – 2 423;

Київська область – 1 439;

Кіровоградська область – 308;

Луганська область – 840;

Львівська область – 2 369;

Миколаївська область – 823;

Одеська область – 2 982;

Полтавська область – 1 284;

Рівненська область – 1 986;

Сумська область – 1 662;

Тернопільська область – 1 644;

Харківська область – 1 827;

Херсонська область – 968;

Хмельницька область – 2 283;

Черкаська область – 931;

Чернівецька область – 975;

Чернігівська область – 1 115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестувань

Також за добу здійснили 190 635 тестувань на коронавірус різними методами, зокрема методом ПЛР – 101 202, ІФА – 7 505 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 81 928

Загальна статистика захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні виявили 4 169 897 хворих на коронавірус. 3 650 854 з них вже одужали. Втім, на жаль, 100 809 пацієнтів не зуміли подолати хворобу.

Усього провели 18 308 056 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал