Щонайменше 1424 цивільні особи були вбиті або поранені в Україні з 24 лютого, – ООН

Управління Верховного комісара ООН з прав людини підрахувало кількість вибитих та поранених цивільних осіб з початку повномасштабної війни Росії проти України. При цьому там зазначили, що кількість жертв може бути значно вища.

Станом на 00:00 9 березня Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 1424 жертви цивільного населення в Україні: 516 загиблих та 908 поранених.

516 загиблих: 98 чоловіків, 60 жінок, 9 хлопчиків і 5 дівчат, а також 23 дитини та 321 дорослий, стать яких поки невідома.

908 поранених: 78 чоловіків, 57 жінок, 12 дівчат і 4 хлопчиків, а також 34 дитини та 723 дорослих, стать яких поки невідома.

Важливо Пологовий, лікарня, дитяче відділення і терапія знищені, – глава ОВА про руйнування в Маріуполі

Більшість зафіксованих втрат серед цивільного населення було спричинено застосуванням вибухової зброї з широкою зоною впливу, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та повітряні удари.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, що контролюється урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, затримується, а багато звітів все ще очікують підтвердження. Це стосується, наприклад, міст Волноваха, Маріуполь, Ізюм, де є повідомлення про сотні жертв серед мирного населення. Ці цифри додатково підтверджуються і не включені у вищенаведену статистику.

УВКПЛ звертає увагу на звіт Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, згідно з яким станом на 12:00 (за місцевим часом) 8 березня 41 дитина була вбита та 76 поранена.

УВКПЛ також звертає увагу на звіт Національної поліції Харківської області, згідно з яким станом на 18:00 (за місцевим часом) 8 березня загальна кількість втрат серед цивільного населення Харківської області становила 170 убитих (165 дорослих і 5 дітей) та 368 поранених.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!