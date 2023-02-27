Щось намічається, – Кім закликав не ігнорувати сигнал повітряної тривоги

Українців попередили про загрозу нових ударів ворога. Сьогодні, 27 лютого, варто дослухатись до сигналів повітряної тривоги та сходити в укриття.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав у себе в телеграм-каналі не ігнорувати сьогодні сигнали повітряної тривоги. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ймовірну загрозу.

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"Не ігноруйте тривогу сьогодні. Щось намічається", – написав він, але інших подробиць щодо можливої атаки росіян не надав.

Що кажуть у Повітряних силах

У Повітряних силах попередили. що загроза ударів є завжди. Речник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону наголосив, що Росія дещо змінює тактику: місце та частоту атак.

Як бачте, ворог змінює стратегію, зокрема напрямок застосування "шахідів": спершу були запуски з окупованого Криму, окупованої території Херсонської області. Цього разу – з території Росії, з Брянської області полетіли 14 "шахідів",

– зазначив речник Юрій Ігнат.

Щодо того, чи слід очікувати ракетних атак, Ігнат наголосив, що "може бути все: коли завгодно і як завгодно". Та зазначив, що ракетні удари для Харкова та прифронтових областей є буденними та щоденними.

Росія намагається виснажити українську ППО

В ОК "Південь" повідомили, що російські війська вивели ракетоносій із чотирма "Калібрами" на бойове чергування. А активність авіації та нічні атаки дронів свідчать про високу ймовірність ракетних ударів.

Попередньо про ймовірну загрозу атак повідомили й у Київській військовій адміністрації. Черник Михайло Шаманов в ефірі телемарафону розповів, що Росія атакувала "Шахідами" у дві хвилі й намагалася максимально розтягнути атаку в часі.

За його словами, це стара тактика, під час якої противник намагався реалізувати тактичну мету, зокрема виснажити сили ППО.

Не варто розслаблятися, адже ми знаємо, що ворог останнім часом застосовує змішану тактику проти України. Тобто, спочатку запускає "Шахіди", щоб розвідувати, де перебувають сили протиповітряної оборони або виснажити ППО, а потім запускає ракети,

– зазначив Шаманов.

Що цьому передувало