"Щойно ми заїхали, нас розстріляли": ще один окупант розповів, як потрапив у полон

Не всі російські військові відправляються у "пакетні" війська. Є ті, хто потрапляє у полон. Один із таких окупантів розповів, як він туди потрапив.

Російські військові не лише поповнюють ряди "двохсотих", а й регулярно потрапляють у полон. Один із таких "вояк" розповів, як так сталося.

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Обстріляли після перетину кордону з Україною

21-річний окупант з Росії розповів, що їхню колону розстріляли українські військові. Він вижив, тож і потрапив у полон до українських військових.

Щойно ми перетнули кордон, нашу колону розстріляли. Їхали ми з Бєлгорода на територію України. Нас розстріляли. Мене відправили у госпіталь, зробили операцію. Зараз я перебуваю у Полтаві. В полоні,

– сказав він на відео.

Також окупант закликав усіх військовослужбовців з Росії не заїжджати на територію України та не воювати.

Окупант з Росії розповів, як потрапив у полон – дивіться відео:

Що відомо про російського окупанта. Рядовий Тєлкоф Юрій Сергійович, 2000 року народження, – військовослужбовець РФ. Його військова частина – 52-634.

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