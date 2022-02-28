"Щойно ми заїхали, нас розстріляли": ще один окупант розповів, як потрапив у полон
Джерело:телеграм Олексія Гончаренка
Не всі російські військові відправляються у "пакетні" війська. Є ті, хто потрапляє у полон. Один із таких окупантів розповів, як він туди потрапив.
Російські військові не лише поповнюють ряди "двохсотих", а й регулярно потрапляють у полон. Один із таких "вояк" розповів, як так сталося.
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Обстріляли після перетину кордону з Україною
21-річний окупант з Росії розповів, що їхню колону розстріляли українські військові. Він вижив, тож і потрапив у полон до українських військових.
Щойно ми перетнули кордон, нашу колону розстріляли. Їхали ми з Бєлгорода на територію України. Нас розстріляли. Мене відправили у госпіталь, зробили операцію. Зараз я перебуваю у Полтаві. В полоні,
– сказав він на відео.
Також окупант закликав усіх військовослужбовців з Росії не заїжджати на територію України та не воювати.
Окупант з Росії розповів, як потрапив у полон – дивіться відео:
Що відомо про російського окупанта. Рядовий Тєлкоф Юрій Сергійович, 2000 року народження, – військовослужбовець РФ. Його військова частина – 52-634.
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