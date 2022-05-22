Щойно відремонтований російський підводний човен знову відтягнули на завод

Підводний човен "Алроса", що належить до Чорноморського флоту Росії, повернули на завод невдовзі після того, як його відремонтували та підготували до ходових випробувань.

"Алроса" повернулася на ремонтний завод

На початку травня з'явилося повідомлення про те, що 13-й судноремонтний завод російського Чорноморського флоту завершив ремонт підводного човна. Пресслужба заводу анонсувала ходові випробування "Алроси", які мали відбуватися протягом травня, а далі і її повернення "у флотський стрій".

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Російську субмарину знову відтягнули на завод одразу після ремонту / Фото "Крим Реалії"

Минулого тижня човен справді вийшов з ремонту та проходив випробування, однак там, ймовірно, щось пішло не так. Інакше важко пояснити те, що "Алросу" знову відбуксирували з Південної бухти в тимчасово окупованому Севастополі до Кілен-бухти – туди, де розташований ремонтний завод.

"Алроса" повернулася на завод / Фото "Крим Реалії"

Човен тягнули 2 буксири. Під час цього на його палубі перебували близько 10 матросів, а ще троє офіцерів – на ходовій рубці.

Що відомо про підводний човен "Алроса"

Підводний човен Б-871 "Алроса" (Kilo-II за класифікацією НАТО) входить до складу 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Він призначений для протикорабельних та протичовнових операцій.

Комплекс його озброєння складають 6 носових торпедних апаратів калібру 533 міліметри, 18 торпед або 24 міни. Після модернізації субмарина отримала можливість нести до 4 крилатих ракет типу "Калібр" та нове радіоелектронне обладнання.

Серед інших важливих характеристик судна: надводна швидкість – до 10 вузлів, підводна швидкість – до 18 вузлів, робоча глибина занурення – 240 метрів, максимальна глибина занурення – 300 метрів, автономність плавання – 45 діб, екіпаж – 57 людей, включно з 12 офіцерами.

Вперше "Алроса" зійшла на воду у 1989 році. До 2013 року вона була єдиним діючим підводним човном ЧФ Росії. Наразі він нараховує 6 субмарин.

У 2014 році човен Б-871 доставили на 13-й судноремонтний завод у тимчасово окупованому Севастополі для ремонту та модернізації. Їх планували завершити у 2015 році, однак це постійно відтерміновувалося. Врешті "Алроса" знову вийшла на воду аж у травні 2022 року.

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