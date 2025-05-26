У Defence Express розкрили, чи використовує Росія штучний інтелект для керування "Шахедами"

Західні ЗМІ пишуть, що сучасні версії "Шахедів" керуються штучним інтелектом. Однак в Defence Express цю інформацію спростували.

Головний редактор Defence Express Олег Катков в етері 24 Каналу озвучив, що противник не керує своїми дронами-камікадзе за допомогою штучного інтелекту і потреби в цьому немає.

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Про загрозливу тактику ворога

Стосовно інформації про те, що росіяни вставляють у "Шахеди" 3G/4G модеми, як зазначив Катков, це дійсно так, але це не новина, про це було відомо ще півтора року тому.

З його слів, вони це час від часу роблять, можуть встановити камеру й отримувати зображення, а можуть додаткове розвідувальне обладнання, аби отримувати канал зв'язку незалежно від місця перебування "Шахеда".

Він може зловили мобільний високошвидкісний інтернет й передати інформацію до оператора, а той після цього перенацілити дрон, ввести нові координати, по яких він буде уражати ціль,

– зазначив Катков.

Це, зі слів головного редактора Defence Express, несе загрозу і з цим українська сторона бореться давно. Він зауважив, що не пам'ятає, щоб у публічній площині з'являлась інформація про те, що ворог продовжує активно застосовувати цю практику. Тож очевидно, якщо противник використовує певне українське рішення, можна знайти засіб, аби він цього не міг надалі зробити.

Нагадаємо, днями командир полку "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що Росія продовжує розвивати виробництво БпЛА та здійснювати модернізацію дронів. Він повідомив, якої номенклатури безпілотників у росіян більше.