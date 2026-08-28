Штучний інтелект та спецназ: у ГУР розповіли про принципи роботи підрозділу Ferrata

Спецпідрозділ активних дій ГУР МО України Ferrata поєднує використання штучного інтелекту, роботизованих комплексів та залучення досвідчених спецпризначенців. Про ключові принципи роботи та тестування нових безекіпажних платформ розповів командир морського відділення Чорноморського легіону з позивним "Дев'ятий".

Про це розвідник повідомив у ексклюзивному інтерв'ю журналістці Дженні Клочко.

Що сказав "Дев'ятий" про роботу підрозділу?

За його словами, головним пріоритетом підрозділу залишається ефективне знищення російських окупантів.

Командир наголосив, що технологічний прогрес не знімає потреби в бійцях спецпризначення.

Найголовніше правило, про яке забувають молоді футуристи, які виробляють дрони, – місце, куди не ступила нога людини, не є звільненим. Тож ми прихильники синхронізації роботизованої техніки, технологій, інших пристроїв, які можна використовувати в рамках бойових операцій, штучного інтелекту, а також безпосередньо людської участі – спецназу з досвідом і навичками,

– сказав командир.

Тестування нових систем та протидія загрозам Росії

Наразі спецпідрозділ випробовує новітню систему для безекіпажних платформ, яка дозволить ще ефективніше завдавати ударів по агресору.

"Дев'ятий" зауважив, що Росія також активно розбудовує власні проєкти безекіпажних морських комплексів. Через це українським силам важливо постійно вдосконалюватися та підвищувати рівень технологічних засобів і тактик.

Водночас військовий відзначив вагому роль українських спецпризначенців у сучасній війні.

Я чітко розумію, що на цей час ми всі вже є легендами цієї війни. Група 13, Чорноморський легіон, Спецпідрозділ Тимура, Артан, Шаманбат, інші підрозділи ГУР – безліч хлопців, які вже є легендами. Наше завдання зараз – знищувати ворога,

– підкреслив він.

Більше про сучасну війну на морі, зокрема про те, чому технологія "камікадзе" вже застаріла, а також про ексклюзивні деталі бойового шляху "Дев'ятого" – від оборони Києва до створення технологічного підрозділу ГУР, який оперує складними системами, – дізнавайтеся з інтерв'ю.

Інтерв'ю розвідника "Дев'ятого": дивіться відео