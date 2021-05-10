У Східному Єрусалимі поновилися сутички: поліція закрила доступ на Храмову гору

У Східному Єрусалимі поновилися криваві сутички між палестинцями та поліцією. Конфлікт назрівав ще з початку священного для мусульман місяця Рамадан.

Через загострення ситуації поліція Ізраїля ухвалила рішення закрити доступ євреїв на Храмову гору. Саме там тривало чи не найбільше протистояння мусульман з поліцейськими.

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Раніше біля входу на Храмову гору зібралися кілька десятків євреїв. Рух "Повертаємося на гору" закликав своїх активістів прориватися на Храмову гору, попри заборону поліції. У відповідь правоохоронці застосували світло-шумові гранати, аби зупинити людей.

Зауважимо, що Храмова гора стала одним з епіцентрів сутичок. Також зіткнення палестинців і поліції спалахнули в районі Шейх-Джаррах, де, відповідно до рішення ізраїльського суду, силовики здійснюють виселення кількох арабських сімей.

Чому спалахнули сутички

Сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією спалахнули через судове засідання щодо землі, де побудовані палестинські будинки.

Ізраїльські націоналісти стверджували, що ця територія належала Ізраїлю ще до того, як Йорданія поселила сюди теперішніх мешканців. Отож начебто закон дозволяє повернути ізраїльтянам майно, яке було втрачене під час війни за незалежність у 1948 році.

Внаслідок заворушень лише 8 травня постраждали понад 100 палестинців.