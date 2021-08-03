Це зробили КДБ, – біженка з Мінська припустила, кому заважав активіст Шишов

Кажуть, Віталій Шишов був життєрадісним та активним, працював над багатьма проєктами та готувався до акції, яка мала відбутися 8 серпня. Однак, за тиждень до смерті він надіслав другу повідомлення та зазначив, що "має погане передчуття".

Звертався до СБУ

Політична біженка з Мінська Оксана Букіна співпрацювала в різних активностях з Віталієм Шишовим проти режиму Лукашенка. Про зникнення білоруського активіста дівчина написала в Facebook вчора, 2 серпня.

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Вона зазначила, що з його мобільного номера було зроблено кілька так званих "глухарів". Однак, потім з ним зв’язатися не можна було, Віталій Шишов більше не виходив на зв’язок.

Букіна з іншими активістами перевірили весь масив, де він зазвичай бігав, але ніяких слідів Віталія не виявили. На місце також виїхали кінологи, приєдналися правоохоронці. Пошуки продовжилися. Хлопця знайшли 3 серпня повішеним на дереві в одному із столичних парків.

В організації переконані, що смерть Шишова – "спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму білоруса", і заявили, що продовжуватимуть домагатися встановлення істини в загибелі Віталія. Оксана Букіна зазначає, що Віталій займався спортом, був добрий та чуйним хлопцем.

Про його емоційний стан я сказати точно не можу. Але він був нормальною людиною, це не самогубство і закінчувати життя він не хотів. Спілкувалися востаннє з ним 2-3 тижні тому по своїм активностям,

– розказала Букіна в ексклюзивному коментарі 24 каналу.

"8 серпня 2020 відбулися вибори й це була перша ніч зіткнення в Білорусі. Він готувався до цієї дати, щоб зробити масштабну акцію у Києві. Тому, це не самогубство однозначно. На лиці є сліди побоїв. Його явно брали та не одна людина. У нашому розумінні – це зробили КДБ, за ним слідкували. Він повідомляв поліцію про те, що за ним явно слідкують. Він звертався до СБУ, тобто інформацію таку він давав і органи про це знали", – додала вона.

Зниклого в Києві голову "Білоруського дому" Шишова знайшли повішеним / Фото – інстаграм "БДУ"

Заступник голови ГО "Білоруський Дім в Україні" Радіон Батулін розповів, що Віталій Шишов народився у місті Гомель в Білорусі. Познайомились з ним на одній з перших акцій, яка була присвячена загибелі Романа Бондаренка, якого вбили силовики режиму Лукашенка на вулиці в Мінську. У серпні 2020 року Шишов брав активну участь в протестах після фальсифікацій на виборах президента Білорусі.

Для Віталія це було не нове, він вже до цього мав екстремістську статтю. Так що він був "естреміт зі стажем". У зв’язку з тиском восени 2020 року йому прийшлося перебратися в Україну. Тут він продовжив свою діяльність,

– заявив Батулін.

За його словами, це "вже не перший повішений з самого початку протестів". Радіон Батулін категорично заперечує версію самогубства Шишов.

Саму ситуацію ми з ним також обговорювали. Ми моделювали її і я йому пояснював, що бігати в цій лісосмузі небезпечно для нього. Він розумів, чим це може закінчитися, але він доволі весело до всього відносився..,

– розповів Батулін.

За словами Батуліна, ГО "Білоруський дім в Україні" мала головне завдання – звільнення Білорусі та збереження протестного руху. У БДУ Шишов допомогав релокантам, проводив акції проти режиму Лукашенка, звертався в держоргани для просування законопроєктів, які допомагають білорусам, допомагав у формуванні діаспори в Україні.

Багато людей може підтвердити особисто в чому їм Віталій допоміг. Зараз багато з них не можуть це зробити через те, що це може загрожувати їм. Не завжди ця допомога співпадає із законодавством тієї ж Білорусі, яка зараз окупована, і для того, щоб цих людей не наражати на небезпеку, вони не можуть сказати свою подяку.

– розповів Батулін.

"Батьків Віталія немає в живих, близьких родичів теж. Організовувати похорони будемо тут. В Білорусі Віталій був не в’їздний. Це був білет в один кінець", – додав він.

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Повідомлення другу за тиждень до смерті

Telegtram-канал "Білорусь головного мозгу" повідомляє, що дівчина Віталія Божена Жолудь вважає, що його вбили, проте не помічала стеження за ним. Зазначається, що білоруський активіст за тиждень до смерті написав повідомлення своєму другу. Він зазначив, що має погане передчуття й попросив подивитися за своєю дівчиною.

Прямих погроз Віталію не надходило, але у нього було погане передчуття. Він мені цього не сказав, але написав одному з наших знайомих за тиждень до трагедії. Ніякі сторонні до нього не підходили. Одного разу до мене на вулиці в центрі міста підійшли люди, як виявилося, мене знімали на відео,

– розповіла Божена Жолудь.

Після смерті Віталія Шишова, опозиціонерка Світлана Тихановська написала, що "білоруси не можуть бути в безпеці навіть за кордоном, поки є ті, хто намагається мстити їм і ховати правду, позбавляючись від свідків".

Віталій Шишов допомагав білорусам – і його знайшли повішеним, як колись Микиту Кривцова. Але це сталося на території іншої країни. Як і захоплення заручників стався на борту літака іншої країни,

– написала Тихановська.

Реакція України