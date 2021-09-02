ВАКС засудив ексголову Козівського райсуду Тернопільської області Михайла Кренцеля до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловіка визнали винним в отриманні 2 тисяч доларів хабаря.

Рішення ухвалили судді Вищого антикорупційного суду Інна Білоус, Олексій Кравчук та Євген Крук. Судові засідання тривали близько 2 роки.

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Колегія суддів визнала його (Кренцеля – 24 канал) винним в отриманні 2 тисяч доларів хабаря в обмін на рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого до колонії,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, до 5 років ув'язнили адвокатку Наталю Лісну. Її визнали винном у передаванні хабаря судді. У Лісної конфіскують 50% майна. Також вона не зможе займатися адвокатською діяльністю упродовж 2 років.

Суддю та адвокатку затримали ще у 2016 році. Згодом справу відправили до Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

Лише наприкінці жовтня 2019 року справа потрапила в Антикорупційний суд. Розгляд стартував від початку.

Справа про мільйонний хабар у Харківській облраді

ВАКС також обрав запобіжний захід адвокату Руслану Танабашу, який фігурує у справі про отримання мільйонного хабаря в Харківській облраді.

Адвоката взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 713 тисяч гривень.

Окрім того, у справі фігурують ексглава облради Харкова Артур Товмасян та його заступник Андрій Малиш.

Допис Центру протидії корупції:

Шість років з конфіскацією: ВАКС відправив до в'язниці колишнього голову суду.

Судді Вищого антикорупційного суду Інна Білоус, Олексій Кравчук та Євген Крук засудили до 6 років в'язниці свого колишнього колегу – ексголову Козівського районного суду Тернопільської області Михайла Кренцеля. Суд також конфіскував усе його майно та позбавив протягом трьох років права займати певні посади.

Колегія суддів визнала його винним в отриманні 2 тисяч доларів хабаря в обмін на рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого до колонії.

Разом з Кренцелем 5 років в'язниці отримала адвокат Наталя Лісна, яка передавала судді хабар. Її позбавили права займатися адвокатською діяльністю на два роки і конфіскували половину майна.

Обвинуваченому екссудді до 31 жовтня продовжили запобіжний захід у вигляді застави й зобов'язали його не покидати селище Козова, у якому він проживає. Лісна повинна буде перебувати під нічним домашнім арештом. Обидва мають носити електронний браслет контролю.

Кренцеля та Лісну затримали ще в лютому 2016 року. Справу перекидали від суду до суду, поки вона не потрапила до Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області. Там провадження припадало пилом майже два роки, аж поки наприкінці жовтня 2019 року вона не потрапила в Антикорупційний суд. Розгляд почали із самого початку.

За менш ніж два роки судді Білоус, Кравчук та Крук призначили 31 судове засідання і ухвалили вирок.