Шість років з конфіскацією: ВАКС відправив до в'язниці колишнього голову суду
Джерело:телеграм Центру протидії корупції
ВАКС засудив ексголову Козівського райсуду Тернопільської області Михайла Кренцеля до 6 років ув'язнення з конфіскацією майна. Чоловіка визнали винним в отриманні 2 тисяч доларів хабаря.
Рішення ухвалили судді Вищого антикорупційного суду Інна Білоус, Олексій Кравчук та Євген Крук. Судові засідання тривали близько 2 роки.
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Колегія суддів визнала його (Кренцеля – 24 канал) винним в отриманні 2 тисяч доларів хабаря в обмін на рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого до колонії,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, до 5 років ув'язнили адвокатку Наталю Лісну. Її визнали винном у передаванні хабаря судді. У Лісної конфіскують 50% майна. Також вона не зможе займатися адвокатською діяльністю упродовж 2 років.
Суддю та адвокатку затримали ще у 2016 році. Згодом справу відправили до Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.
Лише наприкінці жовтня 2019 року справа потрапила в Антикорупційний суд. Розгляд стартував від початку.
Справа про мільйонний хабар у Харківській облраді
- ВАКС також обрав запобіжний захід адвокату Руслану Танабашу, який фігурує у справі про отримання мільйонного хабаря в Харківській облраді.
- Адвоката взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 713 тисяч гривень.
- Окрім того, у справі фігурують ексглава облради Харкова Артур Товмасян та його заступник Андрій Малиш.
Допис Центру протидії корупції:
Шість років з конфіскацією: ВАКС відправив до в'язниці колишнього голову суду.
Судді Вищого антикорупційного суду Інна Білоус, Олексій Кравчук та Євген Крук засудили до 6 років в'язниці свого колишнього колегу – ексголову Козівського районного суду Тернопільської області Михайла Кренцеля. Суд також конфіскував усе його майно та позбавив протягом трьох років права займати певні посади.
Колегія суддів визнала його винним в отриманні 2 тисяч доларів хабаря в обмін на рішення не скасовувати випробувальний строк і не відправляти засудженого до колонії.
Разом з Кренцелем 5 років в'язниці отримала адвокат Наталя Лісна, яка передавала судді хабар. Її позбавили права займатися адвокатською діяльністю на два роки і конфіскували половину майна.
Обвинуваченому екссудді до 31 жовтня продовжили запобіжний захід у вигляді застави й зобов'язали його не покидати селище Козова, у якому він проживає. Лісна повинна буде перебувати під нічним домашнім арештом. Обидва мають носити електронний браслет контролю.
Кренцеля та Лісну затримали ще в лютому 2016 року. Справу перекидали від суду до суду, поки вона не потрапила до Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області. Там провадження припадало пилом майже два роки, аж поки наприкінці жовтня 2019 року вона не потрапила в Антикорупційний суд. Розгляд почали із самого початку.
За менш ніж два роки судді Білоус, Кравчук та Крук призначили 31 судове засідання і ухвалили вирок.