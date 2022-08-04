Хто з російських письменників залишиться у шкільній програмі: у Міносвіти пояснили нюанси

В українській шкільній програмі планують залишити лише тих російських письменників, творчість яких була тісно пов’язана з Україною. Серед них Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнецов, Ільф та Петров.

Відповідне рішення схвалили у Міносвіти. Про це заявив в ефірі телемарафону керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко, повідомляє 24 канал.

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​Хто з російський письменників залишиться у шкільній програмі

Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах, –

розповів Кононенко.

Так, у шкільній програмі залишаться Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнецов, Ільф та Петров, а також Михайло Булгаков.

Кононенко зазначив, що тепер у програму включать більше європейських, американських та азійських письменників.

"Дуже великої кількості нових творів, які включені в програму, не буде. Якщо говорити зовсім про нове, то Йозеф Рот, австрійський письменник, він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Дуже багато письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах тепер вивчатимуться в курсі шкільної зарубіжної літератури", — підкреслив чиновник.

Зміни у зарубіжній літературі

Суттєвих змін зазнає зарубіжна література. З програми планують вилучити твори низки письменників, а також самих авторів.

Тепер в Україні не будуть вивчати такого як "Війна і Мир". Все, що оспівувало російські війська, усе це зникне з програми зарубіжної літератури.

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