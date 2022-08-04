Хто з російських письменників залишиться у шкільній програмі: у Міносвіти пояснили нюанси
В українській шкільній програмі планують залишити лише тих російських письменників, творчість яких була тісно пов’язана з Україною. Серед них Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнецов, Ільф та Петров.
Відповідне рішення схвалили у Міносвіти. Про це заявив в ефірі телемарафону керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко, повідомляє 24 канал.
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Хто з російський письменників залишиться у шкільній програмі
Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали у своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах, –
розповів Кононенко.
Так, у шкільній програмі залишаться Микола Гоголь, Володимир Короленко, Анатолій Кузнецов, Ільф та Петров, а також Михайло Булгаков.
Кононенко зазначив, що тепер у програму включать більше європейських, американських та азійських письменників.
"Дуже великої кількості нових творів, які включені в програму, не буде. Якщо говорити зовсім про нове, то Йозеф Рот, австрійський письменник, він теж буде вивчатися в курсі шкільної зарубіжної літератури. Дуже багато письменників, які творили на європейському, американському та азійському континентах тепер вивчатимуться в курсі шкільної зарубіжної літератури", — підкреслив чиновник.
Зміни у зарубіжній літературі
Суттєвих змін зазнає зарубіжна література. З програми планують вилучити твори низки письменників, а також самих авторів.
Тепер в Україні не будуть вивчати такого як "Війна і Мир". Все, що оспівувало російські війська, усе це зникне з програми зарубіжної літератури.
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