На шкільне подвір'я у Харкові прилетів ще один "подарунок" від окупантів: фото снаряду
15 березня 2022 , 17:20Читать новость на русском
Джерело:фейсбук ДСНС України
Сапери спеццентру ДСНС України вилучають снаряд на шкільному подвір'ї однієї з шкіл міста Харкова.
Таку інформацію повідомили на сторінці ДСНС України у фейсбук. Рятувальники саркастично назвали снаряд "подаруночком", очевидно, що його ніхто не бажав отримати.
Читайте також: Селище Золочів на Харківщині обстріляли реактивними системами "Ураган": загинули 5 людей
Сьогодні сапери частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний снаряд на шкільному подвір'ї однієї з шкіл міста Харкова.
Фото снаряду:
Пам'ятайте про безпеку та довірте справу по з'ясуванню боєздатності ВНП фахівцям. Головне, не панікуйте!
– зауважили в ДСНС України.
Вас це може зацікавити – У ЗСУ розповіли про подальші плани щодо мобілізації: дивіться відео