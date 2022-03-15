На шкільне подвір'я у Харкові прилетів ще один "подарунок" від окупантів: фото снаряду

Сапери спеццентру ДСНС України вилучають снаряд на шкільному подвір'ї однієї з шкіл міста Харкова.

Таку інформацію повідомили на сторінці ДСНС України у фейсбук. Рятувальники саркастично назвали снаряд "подаруночком", очевидно, що його ніхто не бажав отримати.

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Сьогодні сапери частини гуманітарного розмінування Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України вилучили небезпечний снаряд на шкільному подвір'ї однієї з шкіл міста Харкова.

Фото снаряду:

Пам'ятайте про безпеку та довірте справу по з'ясуванню боєздатності ВНП фахівцям. Головне, не панікуйте!

– зауважили в ДСНС України.

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