У школі пережив клінічну смерть: у Запоріжжі медики борються за життя підлітка

Медики борються за життя 14-річного підлітка, який знепритомнів у школі. Хлопця госпіталізували. Наразі він перебуває у реанімації.

Заступниця голови Запорізької ОДА Злата Некрасова розповіла, що підлітку стало погано під час навчання. У школяра зупинилося серце.

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На щастя, хлопця вдалося врятувати завдяки реанімаційним діям, які провели працівники школи.

Наразі підліток у важкому стані перебуває в реанімації. За словами Некрасової, лікарі дуже занепокоєні, адже це другий випадок зі схожою симптоматикою.

За словами Некрасової, "Тимофій і хлопчик який надійшов до лікарні з однієї школи".

Хлопчик впав у кому в таборі

В одній з запорізьких лікарень 26 серпня пішов з життя 12-річний Тимофій Дегальцев. Медики боролися за життя хлопчика, однак не змогли його врятувати.

Тимофій впав у кому під час відпочинку у дитячому спортивному таборі "Гренада" на Херсонщині.

Згодом результат КТ показав, що у хлопчика був двосторонній набряк мозку.

Деталями про боротьбу за життя Тимофія ділилася у мережі Злата Некрасова.

Після смерті хлопчика вона залишила щемливий допис: "Тимофій покинув нас. Проводили реанімаційні заходи 50 хвилин, але серце так і не наздогнало. Боляче".

Публікація з фейсбук-сторінки Злати Некрасової:

Сьогодні в обласну лікарню надійшла дитина.

Хлопчик 14 років.

У школі йому стало погано, зупинка серця, завдяки реанімаційним діям працівників школи і швидкому приїзду швидкої дитину вдалося реанімувати.

Наразі дитина в реанімації, стан – важкий.

Лікарі занепокоєні, другий випадок зі схожою симптоматикою.

Збираємо робочу групу, до складу якої будуть входити медики.

Тимофій і хлопчик, який надійшов до лікарні, – з однієї школи.