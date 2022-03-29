Російські окупанти завдали багато важких ракетних та авіаударів по Харкову. На жаль, ворогу вдалося втягнути у свій злочин дитину.

Російська армя не має жодних моральних принципів. У бажанні вчинити криваві злочини вони навіть не гребують обманом дітей.

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Школяр-коригувальник

Харківський школяр вирішив скористатися однією з багатьох пропозицій у телеграм-каналі. Мовляв скажеш місце розташування об'єкта чи куди влучила ракета – отримаєш гроші.

На жаль, школяр повірив російським розвідникам та повідомляв необхідні дані. Після отримання необхідної інформації окупанти перестали виходити на зв'язок та не заплатили обіцяну нагороду.

Розповідь школяра-коригувальника: відео СБУ

Буде цікаво – Попри перегрупування, жодних здобутків вони точно не досягнуть, – Веніславський