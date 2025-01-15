"Некерований підліток" і "треба три ляпаси": як Фіцо "повчав" учня, що не потис руку президенту

У Словаччині у президентському палаці 13 січня вручали нагороди старшокласникам, один із яких зі стрічкою в кольорах українського прапора на грудях відмовився тиснути руку президентові Петеру Пеллегріні. Цей інцидент роздратував словацького прем'єра Роберта Фіцо.

Свій текст із невдоволенням він почав словами "якби я був президентом". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Фіцо у Facebook.

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Фіцо назвав школяра "некерованим" та вирішив роздати "ляпаси"

Фіцо назвав школяра Симона Оманіка, який, до слова, здобув бронзову медаль на центральноєвропейській математичній олімпіаді в Угорщині у 2024 році, "некерованим підлітком".

"Мене атакує випадок, коли некерований підліток з українським прапором на костюмі відмовляється потиснути руку президенту Словаччини. Главі держави, який здобув свій мандат на прямих виборах і вправно переміг найбільшого політичного трансформатора Івана Корчка", – написав Фіцо у своєму "короткому есе для пізнього вечора".

Словацький політик обурився, що антисловацькі та антиурядові ЗМІ "сто шість разів" аплодують Симону Оманіку, та вважає, що "його зневажлива рука повинна бути прикладом непокори".

Комусь тут треба три ляпаси. Я б почав з антидержавних ЗМІ. А потім життєвий досвід. Якби я, будучи студентом, поскаржився вдома на вчителя, що той смикав мене за волосся, мама дала мені ще два ляпаса, бо вчитель завжди був правим,

– дав "пораду" Фіцо.

Уявивши себе президентом, він додав, що запитав би, чи є у хлопця дитяча кімната та чого його навчили батьки.

"І по-третє, я б взяв його нагороду і відправив туди, де їй місце, на очах у всіх ЗМІ. І насамкінець хочу подякувати міністру освіти за співпрацю. Президент зробив помилку, сказавши, що поважає студента. Тут нема чого поважати", – закінчив свою критику Фіцо.

Радник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на обурливі заяви Фіцо, наголосивши, що із Симона Оманіка треба брати приклад.

Дивно виглядають політики, які в демократичній країні Євросоюзу починають хамити в соцмережах школяру, який має свою думку і характер. З нього швидше приклад треба брати,

– написав він.