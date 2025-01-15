Обговорюють всі ЗМІ: чому школяр демонстративно відмовився тиснути руку президенту Словаччини

У Словаччині школяр Симон Оманік під час отримання нагороди за призове місце на міжнародній математичній олімпіаді демонстративно відмовився потиснути руку президенту країни Петеру Пеллегріні.

До того ж на нагородження старшокласник прийшов зі стрічкою у кольорах українського прапора. В етері 24 Каналу політолог зі Словаччини Олександр Дулеба пояснив, про що цей інцидент сигналізує словацькій владі.

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"Такого у Словаччині ще не було"

19-річний старшокласник прокоментував свою поведінку. Симон Оманік, який не потиснув руку президенту країни, пояснив свою позицію тим, що вважає, що Пеллегріні вів брудно передвиборчу кампанію, нагнітаючи страхи в суспільстві, поширюючи антиукраїнські настрої та звинувачуючи свого опонента Івана Корчука, що той нібито буде мобілізувати молодь на війну в Україну й відповідно втягувати Словаччину в російсько-український конфлікт.

Цей інцидент одна з основних подій зараз у Словаччині. Це дуже гарний та відважний вчинок. Я думаю, що це сильний меседж для молоді,

– мовив Дулеба.

За його словами, це свідчить про те, що у Словаччині вкрай напружена ситуація через зовнішню політику. У країні чітко постала дилема або Європейський Союз, або Росія. Словаки повинні обрати, у якій країні хочуть жити та яке майбутнє бачать для своїх дітей.

"Такого в нас ще не було. Друга хвиля протестів планується на 24 січня", – зауважив політолог зі Словаччини.

Зверніть увагу! У Братиславі 11 січня тисячі людей протестували проти політики прем'єр-міністра Роберта Фіцо, звинувачуючи його в тому, що він тягне країну до Росії.

Як зазначив політолог, загалом більшість словацької молоді зараз підтримує партію Прогресивна Словаччина, яка є головною опозиційною силою проти партії Фіцо.

Основна частина молоді прозахідна й проукраїнська, що матиме позитивні наслідки для налагодження українсько-словацьких відносин у майбутньому. Втім, є частина молоді, їх менше, які дуже радикальні. Вони стали частиною електорального поля Фіцо,

– додав Дулеба.

Прем'єр-міністр Робер Фіцо вже відреагував на інцидент зі старшокласником, розкритикувавши його вчинок. Він сказав, що забрав би нагороду у школяра. Крім того, Фіцо обурили слова президента Словаччини Пеллегріні, який сказав, що поважає вчинок цього молодого хлопця.