На Львівщині школярка танцювала на знаку під російську музику: що вирішив суд
- На Львівщині школярка отримала попередження від суду за відео з російською музикою, зняте на дорожньому знаку.
- Суд визнав дівчину винною у дрібному хуліганстві, вона визнала провину і отримала лише попередження.
Школярка на Львівщині вилізла на дорожній знак "Рава-Руська", зняла відео під російську музику та опублікувала його в соцмережах. Дівчині інкримінували дрібне хуліганство.
Суд застосував до неї захід впливу у вигляді попередження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
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Суд визнав школярку винною за дрібне хуліганство
Інцидент стався 21 квітня 2025 року на межі Яворівського та Львівського районів. Неповнолітня вилізла на дорожній знак, де зняла і виклала у мережу відео під російську музику.
Яворівський районний суд визнав винною школярку. Під час судового засідання дівчина визнала провину і розкаялася. Вона попросила призначити їй покарання у вигляді попередження.
Суд задовольнив прохання дівчини й застосував до неї захід впливу у вигляді попередження за статтею "Дрібне хуліганство".
Зверніть увагу! Українці можуть викликати поліцію через прослуховування російськомовного контенту у публічних місцях, зокрема музики.
Раніше повідомлялось, що школярі в одній із львівських шкіл співали пісні російського репера Моргенштерна у туалеті. На скандал відреагував директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк, а на батьків неповнолітніх склали протоколи за невиконання обов'язків виховання дітей.