Шмигаль назвав фейком інформацію про заборгованість перед військовими з бойових виплат

Минулого тижня з'явилася інформація, що перед військовими у Міноборони є борг в понад 1,5 мільярда гривень. Денис Шмигаль називає це неправдивою інформацією.

Таку заяву прем'єр Денис Шмигаль зробив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді. Він додав, що заборгованість є за виплатами з оздоровлення.

Тим часом У Міноборони обіцяють повернути борги військовим вже в жовтні: де візьмуть кошти

"Заборгованості немає по бойовим"

Глава уряду зазначив, що немає заборгованості із виплати грошей як зарплати. Це він назвав фейком.

Не існує ніякої заборгованості по бойовим. Це також фейк, який поширюють по каналах,

– заявив Шмигаль.

Втім, борг існує щодо виплат з оздоровлення. Саме щодо цього Рада 23 вересня внесла відповідні зміни у держбюджет.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, як утворився борг. Виявилося, що кошти для одноразових обов'язкових виплат та додаткових винагород не врахували під час ухвалення бюджету на 2021 рік.

Ухвалений вчора за основу в першому читанні закон про зміни до бюджету вирішує всі питання, навіть за поточними заборгованостями ось за цими виплатами на оздоровлення, підкреслив прем'єр.

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