Шмигаль обговорив з міністеркою фінансів США санкції проти Росії

Прем'єр Денис Шмигаль 21 квітня зустрівся з міністеркою фінансів США Джанет Єллен. Вони обговорили збільшення допомоги для України та санкції проти Росії.

Зустріч відбулася у Вашингтоні. За словами Шмигаля, Росія – це загроза не лише для України, а й для світу, тому на неї потрібно продовжувати тиснути.

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Шмигаль обговорив з Єллен санкції проти Росії

Прем'єр зазначив, що 21 квітня обговорив з міністеркою фінансів США питання збільшення фінансової підтримки України та необхідність посилення санкційного тиску на Росію.

Квітень буде важким місяцем для українського бюджету, а тому ми потребуємо підтримки від наших союзників уже зараз. 500 мільйонів доларів для українського бюджету, які виділяють США, безумовно стануть вагомою підтримкою,

– зауважив Шмигаль.

Також вони говорили про наповнення фонду U24RecoveryFun, який створив український уряд. Він допоможе акумулювати гроші для продовження фінансування ЗСУ, всіх соціальних зобов'язань та відновлення економіки й інфраструктури.

Дивіться фото із зустрічі Шмигаля та Єллен / Фото з телеграму Дениса Шмигаля

"Друге ключове питання нашої зустрічі з Міністеркою фінансів США Джанет Єллен – це санкції проти росії, нафтове ембарго та зупинка російської банківської системи. Російські банки шукають способи обійти санкційні політики, а тому ми домовилися спільно закривати будь-які лазівки для них", – зазначив прем'єр.

Він додав, що російська банківська система має бути відрізана від світу. На всіх зустрічах українські урядовці підкреслюють, що Росія є загрозою не лише для України, але і для всього цивілізованого світу.

"Ми всі бачимо, як ця країна-агресор намагається спровокувати якомога більше світових криз. Енергетичну, продовольчу, міграційну", – пояснив Шмигаль.

Саме тому, за словами прем'єра, дуже важливо об'єднатися навколо підтримки України, щоб допомогти їй здобути перемогу у війні, яку розпочала проти неї Росія.

Дивіться відео зустрічі Дениса Шмигаля та Джанет Єллен:

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