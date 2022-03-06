Шмигаль підписав офіційне звернення щодо припинення членства Росії в МВФ

Денис Шмигаль підписав офіційне звернення до США, Канади, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Японії. Мовиться про припинення членства Білорусі та Росії у МВФ та Світовому банку.

Про це прем'єр-міністр України написав у соцмережах. Він наголосив, що Білорусь та Росія порушили свої зобов'язання та спрямували свою політику на війну.

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Росія та Білорусь порушили свої зобов'язання

У листі наводимо чіткі аргументи та посилаємось на численні статті Угоди з МВФ і статуту Міжнародного банку реконструкції та розвитку, які були знехтувані Росією та Білоруссю. Жодна дія так не суперечить зобов'язанню підтримувати стабільність і впорядковані економічні умови як війна,

– написав Шмигаль.

Глава уряду попросив підтримки у G7. Мовиться передусім про започаткування й реалізацію процедури щодо призупинення операцій МВФ і Групи Світового банку з Росією та Білоруссю. Також Україна наполягає на припинення їх членства в цих організаціях.

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